На российских трассах появились участки с «музыкальной» разметкой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре
Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре
Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары
Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары
Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО
Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО
Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло
Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло
В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей
SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей
В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор
В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор
Египет работает над увеличением числа авиарейсов с Россией
Египет работает над увеличением числа авиарейсов с Россией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.2
EUR 92.4
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На российских трассах появились участки с «музыкальной» разметкой

227
На российских трассах появились участки с «музыкальной» разметкой

На российских трассах появились участки с «музыкальной» разметкой: при движении автомобиль проезжает по специальным неровностям, и в салоне звучит мелодия. Такие полосы должны помочь водителю не потерять внимание и не заснуть за рулем.

«На дорожной сети госкомпании „Автодор“ экспериментальная „музыкальная разметка“ нанесена на четырех участках платных трасс в трех регионах… По результатам анализа будет принято решение о применении „музыкальной разметки“ на других участках скоростных дорог госкомпании», — пишет РИА Новости.

«Музыкальная» разметка уже нанесена на участке трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области, а также на участках М-12 «Восток» в Нижегородской и Владимирской областях. В качестве мелодии используется «Калинка». Сейчас «Автодор» оценивает, как разметка ведет себя зимой 2026–2027 годов. Специалисты проверяют ее износостойкость и слышимость в холодных условиях.

Звук возникает, когда колеса автомобиля проезжают по искусственным неровностям — шумовым полосам-маркерам или поперечным канавкам в дорожном покрытии. Разметку наносят в основном перед опасными участками: она должна помочь водителю сконцентрироваться и не превышать скорость.

В «Автодоре» также рассказали, что в будущем могут использовать и другие мелодии. Для этого потребуется отдельный математический расчет и создание уникального «дорожного штрихкода» — точной геометрии линий, ширины полос и расстояний между ними. Именно эти параметры превращают дорожный шум в мелодию, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
247
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
653
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
388
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
815
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
473
Весь список