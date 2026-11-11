В Самарской области ночью 11 ноября объявляли угрозу ракетного удара

В ночь на среду, 11 ноября, жители Самарской области снова услышали оповещение о ракетной опасности.

Предупреждения о ракетной угрозе поступили в регион в 1:09. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112», — обратился к жителям губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В последний раз до этого о ракетной угрозе в Самарской области сообщали в ночь на 1 ноября, когда отбой был объявлен примерно через полтора часа, около 2:42 по местному времени.