12 ноября в 13.00 Самарский зоопарк приглашает на День курицы!

Курица - самая распространённая домашняя птица. В 21 веке стала самым многочисленным на Земле видом птиц.

На мероприятии расскажем о разнообразии пород кур, о том, когда курица была одомашнена, кто является предком домашней курицы и ближайшим родственником? Какие куры живут в дикой природе и какие необычные породы можно встретить в домашнем содержании?

Маленькие гости зоопарка смогут принять участие в викторине о курообразных птицах.

12 ноября

с 13.00 до 13.40

ул. Ново-Садовая, 146

200 - 400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

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