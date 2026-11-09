12 ноября в 13.00 Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Курица - самая распространённая домашняя птица. В 21 веке стала самым многочисленным на Земле видом птиц.
На мероприятии расскажем о разнообразии пород кур, о том, когда курица была одомашнена, кто является предком домашней курицы и ближайшим родственником? Какие куры живут в дикой природе и какие необычные породы можно встретить в домашнем содержании?
Маленькие гости зоопарка смогут принять участие в викторине о курообразных птицах.
12 ноября
с 13.00 до 13.40
ул. Ново-Садовая, 146
200 - 400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)
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