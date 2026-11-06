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Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества

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В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В работе приняли участие заместитель председателя Российского военно-исторического общества, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко и заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы генерал-лейтенант Олег Южаков.

Открывая собрание, губернатор подчеркнул особое значение сохранения исторической памяти.

«Сегодня традиции защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны продолжают наши земляки – участники СВО, добровольцы отряда «Барс-Крылья». Мы видим их мужество и готовность защищать наш общий дом. Видим работу волонтеров, общественных организаций, которые помогают фронту. И наша задача, чтобы молодежь знала не только героев былых времен, но и героев настоящего. Чтобы их подвиги оставались в истории, были на слуху, чтобы о них можно было услышать от самих героев», – сказал Вячеслав Федорищев.

Большую работу в этом направлении, как отметил руководитель области, ведет Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Вячеслав Федорищев напомнил присутствующим, что сегодня под эгидой общества в Самаре открыли мемориальную доску руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту, начальнику управления Народного комиссариата государственной безопасности Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны Евгению Питовранову.

Одним из важнейших проектов общества в Самарской области остается международный патриотический проект «Парад Памяти».

«В прошлом году в рамках проекта «Парад Памяти» проведено более шести тысяч мероприятий, участниками которых стали представители разных регионов России и зарубежных стран», – подчеркнул глава региона.

В ходе собрания Николай Овсиенко отметил значимость попечительских советов, которые работают более чем в 60 регионах страны и, как правило, везде их возглавляют главы субъектов. «Российское военно-историческое общество является общегосударственной организацией, и мы вместе выполняем поручение Президента Российской Федерации об историческом просвещении и патриотическом воспитании. Это фактически готовый инструмент реализации этих задач», – сказал заместитель председателя РВИО.

Он также высоко оценил уровень работы самарского отделения, отметив тысячи патриотических проектов с привлечением более полумиллиона участников.

Отдельно Николай Овсиенко остановился на посещении им образовательных организаций, в том числе образовательного центра «Южный город», и общении с молодежью.

«Потрясающие дети. Потрясающие возможности. Но самое главное в любом учреждении – это именно те, ради кого строятся школы. Когда с детьми ведется работа, они понимают, они сами вовлечены в эту историю, – подчеркнул он. – Мы сегодня присутствовали на одном таком уроке живой истории – до глубины души все трогает. И, наверное, это то самое главное, что и требуется в просветительской работе».

В свою очередь, председатель регионального отделения Инна Жичкина представила доклад о деятельности отделения в 2026 году и планах на 2027 год. Особое внимание было уделено проведению Памятного парада. В этом году шествие, посвященное 85-летию присвоения городу Куйбышеву статуса «Запасной столицы» и юбилею проведения Парада 1941 года, пройдет с учетом повышенных требований безопасности.

«Мы не можем останавливаться на достигнутом», – сказал Федорищев, обозначив приоритеты. Глава региона отметил такие направления, как увековечение подвигов героев специальной военной операции, развитие инициатив по изучению истории нашего края, реализация разнообразных проектов – от установки памятников и мемориальных досок до образовательных программ и сохранения богатого культурного наследия, а также вовлечение молодежи в данную деятельность.

Губернатор подчеркнул, что особая роль в этой работе отводится Попечительскому совету.

На собрании Николай Овсиенко, выполняя поручение председателя Российского военно-исторического общества, помощника Президента России Владимира Мединского вручил членский билет Российского военно-исторического общества Вячеславу Федорищеву.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

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