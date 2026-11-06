В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову

Сегодня, 6 ноября, состоялось торжественное открытие мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту, начальнику УНКГБ Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны, заместителю министра государственной безопасности СССР, начальнику внешней разведки СССР, начальнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского, Председателю Торгово-промышленной палаты СССР Евгению Питовранову.

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а также заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России, генерал-лейтенант Олег Южаков, сотрудники Управления Федеральной Службы безопасности РФ по Самарской области, ветераны и молодое поколение.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску с бюстом Евгению Петровичу Питовранову, человеку, который является для всех нас одним из основоположников, одним из самых ярких, сильных и мужественных руководителей нашей разведки и контрразведки. Для Самарской области, для Куйбышевской области деятельность Евгения Петровича была во многом определяющей завершение самого сложного этапа в истории Великой Отечественной войны. В 1944–1945-е годы оборонные предприятия работают на фронт. Куйбышев не зря стал городом трудовой доблести. Работают разведки всех стран. Работает большая система, которая направлена на то, чтобы разрушить наше великое государство. И мы знаем роль, которая была отведена в этой войне всем, кто служил в разведке, всем, кто служил в системе КГБ СССР. И, конечно же, вся история жизни, весь трудовой путь службы и служения Евгения Петровича является примером для многих поколений», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

Мероприятие прошло в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти», под эгидой Российского военно-исторического общества в честь Дня памяти военного парада в Куйбышеве в 1941 году.

«Благодарен Руководству страны, Администрации Президента; Директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину; Помощнику Президента России, Председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому; Директору Федеральной службы безопасности РФ, Герою РФ, генералу армии Александру Бортникову за то внимание, которое они уделяют сохранению памяти и истории великих подразделений, являющихся основой безопасности нашей страны, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«У каждого разведчика удивительная судьба. Многие факты его биографии могут остаться под завесой тайны многие годы и десятилетия. И сегодня назвали только вершины деятельности Евгения Петровича Питовранова, и одних этих вершин хватит на несколько жизней. Он – удивительная фигура в мире разведки и контрразведки. Он беззаветно и страстно служил своему Отечеству», - сказал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

С приветственным словом к участникам церемонии также обратился заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России, генерал-лейтенант Олег Южаков. Он отметил, что открытие памятника государственному деятелю Евгению Питовранову — не только дань сохранения памяти, но и восстановление исторической справедливости:

«Мы живем в эпоху беспрецедентного геополитического давления, когда против нашей страны ведется жестокая гибридная война. А наши противники пытаются переписать историю, исказить роль органов безопасности и стереть из народной памяти имена тех, кто десятилетиями защищал суверенитет нашей страны. В этих условиях нам необходимо крепко держаться за свои корни. Поэтому сохранение памяти о таких людях, как Евгений Питовранов, выступает элементом истинного патриотизма, ориентиром для новых поколений защитников Родины. Народ, который помнит свою историю, своих героев, непобедим».

Фото: Иван Макеев