Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА

Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области, в том числе 29 беспилотников были уничтожены силами мобильных огневых групп «БАРС-КРЫЛЬЯ». Подавляющее большинство вражеских орудий убийства и разрушения уничтожается, не достигнув целей. Мы все это видим и слышим, сообщил Вячеслав Федорищев.



"" Нашими доблестными защитниками - Министерством обороны, резервистами и добровольцами, подразделениями МЧС, сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб - ведется огромная, зачастую буквально героическая работа по защите региона, обеспечению максимальной безопасности граждан. Земной им за это поклон.



Отдельные слова поддержки – сотрудникам предприятий Самарской области, на которые так нацелен враг. Нашим заводчанам. Их слаженность, профессионализм, мужество, настоящая самоотверженность часто в эти дни становятся последним заслоном на пути реализации самых подлых, террористических планов киевского режима.



На оперативном совещании с Правительством Самарской области сегодня почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни, защищая нас, устраняя последствия атак.



Ничего не забудем, никому из врагов не простим. И со всем справимся", - написал глава региона в МАКС.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области