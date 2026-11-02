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Цифровизацию в Самарской области будут оценивать по критериям эффективности и экономии

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На оперативном совещании Правительства Самарской области отдельное внимание было уделено вопросам внедрения искусственного интеллекта и процессам цифровизации.

На оперативном совещании Правительства Самарской области отдельное внимание было уделено вопросам внедрения искусственного интеллекта и процессам цифровизации.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил перейти к регулярной оценке практических результатов применения новых технологий в органах власти. Основными критериями должны стать экономия бюджетных средств, упрощение рабочих процессов и возможность использовать навыки квалифицированных сотрудников для решения более сложных и ответственных задач.

«У любой новой технологии есть три качественные и количественные характеристики. Первая: сколько денег это сэкономило, в нашем случае – бюджету Самарской области. Второе: какое количество процессов удалось сократить или объединить. Третье: какие новые процессы появились на замену старым и как они оптимизировали межведомственную работу», – перечислил глава региона.

В муниципалитетах Самарской области, в министерствах областного правительства и в других структурах, распоряжающихся бюджетными средствами, будут назначены ответственные за цифровизацию, из числа действующих сотрудников.

Они на регулярной основе будут отчитываться: сколько бюджетных средств удалось сэкономить в их зоне ответственности и за счёт чего; какие рабочие процессы были упрощены; а также — какие более квалифицированные задачи стали выполнять сотрудники, освобожденные цифровизацией от избыточных рутинных функций.

Помощнику губернатора Кириллу Галанову поручено изучать, оценивать и оперативно рекомендовать к внедрению в Самарской области лучшие практики цифровизации из других регионов России.

Губернатор Вячеслав Федорищев отдельно анонсировал меры поддержки для региональных разработчиков Самарской области, создающих передовые продукты на основе нейросетей. Для них будут предусмотрены гранты с привлечением внебюджетного финансирования, при поддержке предприятий – партнеров региона.

Ключевой критерий отбора таких проектов – их быстрая практическая применимость для оптимизации процессов в бизнесе или в управлении, нацеленность на интересы каждого жителя Самарской области. Обозначен жесткий срок: три месяца от идеи до ее реализации и до первых практических результатов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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