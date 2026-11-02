В регионе прошла серия семинаров самарского Росреестра с кадастровыми инженерами

Серия семинаров-совещаний Управления Росреестра по Самарской области с кадастровыми инженерами, осуществляющими профессиональную деятельность на территории региона, прошла в городах Отрадный, Новокуйбышевск и Жигулевск.

Ключевой темой встреч стали типовые ошибки, выявляемые при проведении государственного кадастрового учета. Участники детально разобрали требования к межевым, техническим планам, а также к актам обследований, во избежании приостановлений и отказов в осуществлении учетно-регистрационных действий. Рассмотрены актуальные аспекты электронного взаимодействия кадастровых инженеров и специалистов самарского Росреестра.

Начальник межмуниципального отдела по г. Отрадный, Богатовскому, Кинель-Черкасскому районам регионального Росреестра Алексей Супиченко подчеркнул важность системного подхода к качеству подаваемых документов: «Наша общая задача — минимизировать количество приостановлений и отказов за счет повышения качества исходных документов. Для этого крайне важно заранее выявлять и устранять ошибки. Эффективным инструментом здесь выступает электронный сервис Росреестра «Личный кабинет кадастрового инженера». Его активное использование позволяет кадастровым инженерам самостоятельно проверять межевые и технические планы, акты обследований для подачи в регистрирующий орган. Это не только снижает нагрузку на систему, но и ускоряет процесс регистрации прав для заявителей. Призываю всех специалистов активнее использовать этот ресурс и выстраивать работу на принципах превентивного контроля качества».

Отдельное внимание уделено возможностям Национальной системы пространственных данных (НСПД) как инструменту, позволяющему ускорить обработку сведений. Например, сервис НСПД «Визуализация пространственных данных» позволяет визуализировать схему земельного участка, межевой план, технический план, сравнить полученный результат с данными, которые уже есть на платформе НСПД с учетом границ субъектов, муниципальных образований, населенных пунктов, ЗОУИТ, лесничеств, охотничьих угодий и др.

По итогам встреч участники получили методические рекомендации и разъяснения по наиболее сложным вопросам, возникающим в повседневной практике кадастровых инженеров.

«Проведение ситуативных рабочих встреч, с возможностью высказаться, является хорошей практикой для решения срочных вопросов, обсуждения новых идей и экстренных ситуаций. Данный формат совещаний служит оптимальной площадкой для обмена новостями с целью получения единого понимания для всех его участников», - отметил представитель СРО Союз «Кадастровые инженеры» Виталий Учайкин, сообщает пресс-служба .Управления Росреестра по Самарской области

Фото: предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области