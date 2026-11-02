Самые благоустроенные парки — в Москве и Казани. В опросе SuperJob приняли участие 10000 жителей российских городов-миллионников, бывавших в парках летом или осенью 2026 года.



Самарцы оценили благоустройство городских парков в среднем на 3,5 балла. В 2021 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, горожане ставили оценку чуть выше — 3,7 балла.

Первую строку рейтинга разделили Москва и Казань: жители обоих городов в среднем оценили благоустройство парков на 4,1 балла из 5. В столице положительные оценки (4 и 5 баллов) поставили 74% опрошенных, в Казани — 73%. Москвичи особенно тепло отзываются о ВДНХ и парке Горького. Вместе с тем в комментариях москвичей часто звучит тема ремонтов: из-за реконструкции часть территорий закрыта для прогулок: «Если бы не так часто закрывали на реконструкцию, то оценила бы на отлично». Среди других замечаний — дорожки из каменной крошки (в сухую погоду пыльно, после дождя грязно, а в колёсах детских самокатов застревают камешки), нехватка уборных и подростки на самокатах, которые едут по пешеходным аллеям.



На третьем месте — Красноярск со средним баллом 4,0. Здесь самая высокая в рейтинге доля максимальных оценок: «отлично» благоустройство парков назвали 37% красноярцев (в Москве и Казани — 1 из 3 опрошенных).



По 3,8 балла в среднем набрали Воронеж и Пермь. В Воронеже чаще всего выбирали вариант «хорошо» (44% ответов), а в Перми мнения разошлись: «отлично» и «удовлетворительно» поставили по 30% опрошенных.



Парки Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара оценены на 3,7 балла. Петербуржцы отмечают контраст между центром и окраинами: «В центре все прекрасно, на окраинах хотелось бы больше порядка». Среди недостатков они называют нехватку уборных и беседок, мусор, неосвещённые участки, а также малое число парков в новых районах. Один из москвичей, оценивая столичные парки, заметил, что «лучший парк в России находится в Краснодаре».



Челябинск получил 3,6 балла. По 3,5 балла в среднем поставили своим паркам жители Волгограда, Самары, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска. В Новосибирске каждый второй респондент (50%) выбрал вариант «удовлетворительно». Екатеринбуржцы замечают, что парки в городе небольшие — «можно обойти за 15–20 минут», а хотелось бы места для часовой прогулки. Самарцы считают, что «можно гораздо лучше содержать парки». По мнению одного из уфимцев, происходящее в парках — это не благоустройство, а «евроремонт природы»: лес сокращают, а вместо него остаются газоны.



Омск набрал 3,3 балла: больше половины опрошенных (56%) выбрали «удовлетворительно» — это самая высокая доля такого ответа среди всех городов. Замыкает рейтинг Ростов-на-Дону (3,1 балла): 20% опрошенных оценили парки на 1 или 2 балла. В комментариях пишут, что парки превращаются в сплошные развлекательные площадки с аттракционами и кафе с громкой музыкой, а хочется просторной территории, деревьев, газонов, дорожек и чистоты.



По сравнению с 2021 годом оценки зеленых зон выросли в 10 мегаполисах из 16. Больше всех — на 0,4 балла — прибавили Волгоград (с 3,1 до 3,5), Воронеж (с 3,4 до 3,8), Нижний Новгород (с 3,3 до 3,7), Омск (с 2,9 до 3,3) и Пермь (с 3,4 до 3,8). Красноярск улучшил результат на 0,3 балла (с 3,7 до 4,0), Москва и Казань — на 0,2 (с 3,9 до 4,1), Санкт-Петербург — тоже на 0,2 (с 3,5 до 3,7).





Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 1 июля — 23 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, посещавшее городские парки летом или осенью 2026 года

Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов



Вопрос: «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале уровень благоустройства городских парков, где 1 — крайне неудовлетворительный, а 5 — отличный»