В Тольятти задержали подозреваемого в краже из магазина

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одной из торговых организаций о хищении продуктов питания, стоимостью свыше 4000 рублей. Мужчина пояснил, что по камерам видеонаблюдения увидел момент хищения и незамедлительно обратился в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения и необходимую документацию. Ориентировку с описанием примет злоумышленника оперативники распространили среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции.

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, недалеко от продуктового магазина сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Задержанный - ранее судимый за имущественные преступления, безработный, 23-летний местный житель признал вину и пояснил, что похищенный товар он продал случайному прохожему, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».