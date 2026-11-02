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«Мечтать не вредно»: самарским детям рассказали, как превратить фантазии в реальность

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«Мечтать не вредно»: самарским детям рассказали, как превратить фантазии в реальность

В Штабе общественной поддержки «Единой России» при поддержке партийного проекта «Крепкая семья» прошёл мотивационный интенсив для ребят из многодетных и приёмных семей. Участники узнали, чем мечта отличается от фантазии, и получили подарки за активность.

Организатором программы «Сила мечты: желай и делай!» выступила Самарская областная общественная организация поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ».

На встрече участникам сразу обозначили главный вопрос: «Мечтать не вредно или вредно не мечтать?» и предложили разобраться, как сделать так, чтобы мечты сбывались.

Программа началась с интерактива о здоровых мечтах и действиях. Спикером выступил Дмитрий Герасимов — многодетный отец и директор фонда «Молодёжь. Семья. Нравственность». Он рассказал детям о разнице между мечтой и фантазией.

«Любая мечта — это заложенная внутрь интересная картина, которая помогает ребёнку расти. Наша задача, как взрослых, дать нравственный ориентир и рассказать о том, как мечта может повлиять не только на созидание и реализацию себя как личности, но и на развитие общества. А также о том, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть преграды на пути к свой мечте», — отметил Дмитрий Герасимов.

Для юных мечтателей так же была организована анимационная программа, а каждый участник смог презентовать себя, самые активные ребята получили подарки. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.

«Я думала, что мечта — это просто что-то несбыточное, как в сказке. А теперь поняла: чтобы мечта сбылась, нужно не просто ждать, а что-то делать! Больше всего мне понравилось рассказывать про свою мечту перед всеми и получить за это подарок!» — поделилась одна из участниц программы.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект «Крепкая семья» направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.

Теги: Единая Россия

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