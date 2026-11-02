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Студент ПИШ СамГМУ стал победителем на XI Всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего – наука молодых»

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Студент ПИШ СамГМУ стал победителем на XI Всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего – наука молодых»

Студент Передовой медицинской инженерной школы Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ПИШ СамГМУ) Артем Вязовой вошел в число победителей XI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Финал конкурса традиционно является центральным событием XI Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». В этом году форум объединил 700 российских и иностранных ученых, руководителей мировых научных школ и лабораторий, начинающих исследователей, студентов и аспирантов из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Форум зарекомендовал себя как однп из крупнейших в стране площадок для презентации научных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых. Он проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках плана проведения в РФ Десятилетия науки и технологий.

На конкурсе участники представляют свои исследования экспертному жюри в формате постерных сессий и устных докладов, а лучшие работы определяются по ряду научных направлений, включая медицину и медицинские технологии, инженерные и естественные науки. В этом году на Конкурс поступило около 3,4 тыс. заявок от представителей 537 образовательных и научных организаций из 81 региона России.

«В СамГМУ создана эффективная система поддержки молодежной науки и подготовки инженерных кадров для медицины. За каждой идеей здесь стоят наставники, готовые помочь на всех этапах — от первых экспериментов до выступления на федеральной площадке. Победа на форуме — это во многом результат той среды, где молодому исследователю дают возможность расти и пробовать свои силы в реальных проектах», — прокомментировал Артем Вязовой.

На конкурс он представил научно-исследовательскую работу на тему «Оценка информативности SSR-маркеров при идентификации истинных и ложных гибридов сои». Соя является основным источником растительного белка и имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России. Как отмечает Артем Вязовой, главная сложность при создании нового сорта сои связана с двумя особенностями культуры. Во-первых, соя преимущественно самоопыляется, поэтому получить настоящий гибрид непросто. Во-вторых, истинный гибрид нужно как можно раньше и достоверно отличить от псевдогибрида — то есть от растения, которое только выглядит как гибрид, но им не является.

Традиционный способ — оценка по внешним признакам (фенотипу) — здесь мало помогает: она растягивается на весь вегетационный период, зависит от условий среды и во многом субъективна, да и не всегда позволяет отличить настоящий гибрид от псевдогибрида. Более перспективный инструмент — молекулярные маркеры, однако прежде чем применять их на практике, их необходимо проверить на конкретном селекционном материале.

Целью исследования стала оценка того, насколько SSR-маркеры пригодны для идентификации истинных гибридных растений F1 и самоопыленных форм в селекционной популяции сои, полученной от контролируемого скрещивания.

Как рассказывает Артем Вязовой, идея исследования появилась во время обучения по специальности «Разработка тест-систем для диагностики in vitro»: захотелось не только изучить тему, но и довести её до готовой тест-системы. В работе он опирался на поддержку коллег-селекционеров, сотрудников Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ), преподавателей ПИШ СамГМУ.

«Вместе с коллегами мы провели сравнительную оценку фенотипических и молекулярных методов: проанализировали 75 потенциальных гибридов и 6 родительских форм. Удалось выявить 55 истинных гибридов. По результатам определили молекулярные локусы, которые можно рекомендовать внедрить в селекционную программу в качестве инструмента контроля гибридности, — отмечает Артем Вязовой. — Хочу также поблагодарить Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова — селекционный центр региона, где я работаю, — за предоставленные возможности лаборатории биотехнологии сельскохозяйственных культур».

Достижение на конкурсе представителя ПИШ СамГМУ отмечено благодарственным письмом от Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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