В Бразилии появился автобус с видеоиграми московских разработчиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Публичные слушания по бюджету региона впервые проведёт областной парламент
Главный финансовый документ приняли в первом чтении.
«Единая Россия» закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан
Активисты движения «Волонтёры Победы» в Самаре совместно с добровольцами МБУ «Самарский Дом молодёжи» проведут памятную церемонию возложения цветов.
В Самаре пройдёт акция по возложению цветов ко Дню народного единства 
4 ноября с 08:00 до 14:00 в Самаре временно ограничат движение транспорта, включая СИМ, на участке дороги к кладбищу «Лесное».
Забег «В беге мы едины»: в Самаре временно ограничат движение транспорта на участке дороги к кладбищу «Лесное»
До 5 ноября учащиеся школ с 1 по 11 класс и учреждений дополнительного образования России могут принять участие во Всероссийской акции «Поздравь Деда Мороза», которая пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школ
Самарские школьники могут принять участие во Всероссийской акции «Поздравь Деда Мороза»
В Саратове продолжается розыгрыш турнира памяти олимпийских чемпионов по фехтованию.
Спортсмены региона - призеры всероссийских соревнований по фехтованию
Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России.
Поликультурная среда как ресурс: уроки единства от лектора Общества «Знание» в Самарской области
В Москве завершился пятый международный турнир «Москва - вселенная каратэ». Соревнования собрали спортсменов из 52 стран, в том числе из 19 европейских.
Сулейман Пахомов и Анна Чернышева из Самарской области- призеры международных соревнований по каратэ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.56
-0.12
EUR 89.66
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные

В Бразилии появился автобус с видеоиграми московских разработчиков

183
В Бразилии появился автобус с видеоиграми московских разработчиков

Московский кластер видеоигр и анимации впервые провел в Бразилии Фестиваль московских видеоигр и подписал соглашение о сотрудничестве с бразильским кластером Brasilia Game Hub. Об этом сообщила заместитель генерального директора Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина на II Московской международной неделе видеоигр.

Одним из главных событий фестиваля стал запуск игрового автобуса в Сан-Паулу. Внутри него установили компьютеры и игровые консоли, на которых жители города могли попробовать проекты московских студий. По словам Рыбкиной, необычный формат вызвал большой интерес у бразильской аудитории.

«Мы видим, что у нас огромный потенциал для сотрудничества, потому что мы любим одни и те же игры, нам нравятся одни и те же жанры, у нас очень схожая ментальность», — отметила Рыбкина.

Она подчеркнула, что международное сотрудничество предполагает не только продвижение российских видеоигр за рубежом, но и привлечение иностранных проектов для издания в России. На следующий год московский кластер и Brasilia Game Hub уже запланировали совместные инициативы.

Еще одним направлением международной работы остается Индонезия, сотрудничество с которой продолжается три года. Совместно с компанией Agate кластер организовал трехдневный хакатон с участием 20 команд — по десять от каждой страны. Победители получили возможность посетить Москву и Индонезию соответственно. Аналогичный формат сотрудничества готовится с Китаем.

Кроме того, кластер начал развивать партнерство с Малайзией после бизнес-миссии в июне. Стороны уже провели онлайн-презентации проектов анимационных студий. По словам Рыбкиной, малайзийские компании проявляют особый интерес к совместному производству контента.

II Московская международная неделя видеоигр организована Агентством креативных индустрий Москвы при столичном Департаменте культуры. Мероприятие направлено на продвижение российских игровых и анимационных разработок, демонстрацию возможностей городской инфраструктуры и укрепление позиций московских студий на международных рынках.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 ноября 2026  13:37
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
204
2 ноября, в день футбольного матча в Самаре усилят работу транспорта
2 ноября 2026  11:17
2 ноября, в день футбольного матча в Самаре усилят работу транспорта
270
7 ноября в Самаре состоится Парад Памяти
2 ноября 2026  11:08
7 ноября в Самаре состоится Парад Памяти
271
Самарцы оценили благоустройство городских парков в среднем на 3,5 балла
2 ноября 2026  11:00
Самарцы оценили благоустройство городских парков в среднем на 3,5 балла
253
Сроки ремонта участка трамвайной линии по улице Арцыбушевской в Самаре еще продлили
2 ноября 2026  09:36
Сроки ремонта участка трамвайной линии по улице Арцыбушевской в Самаре еще продлили
271
Весь список