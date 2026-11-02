В Бразилии появился автобус с видеоиграми московских разработчиков

Одним из главных событий фестиваля стал запуск игрового автобуса в Сан-Паулу. Внутри него установили компьютеры и игровые консоли, на которых жители города могли попробовать проекты московских студий. По словам Рыбкиной, необычный формат вызвал большой интерес у бразильской аудитории.

«Мы видим, что у нас огромный потенциал для сотрудничества, потому что мы любим одни и те же игры, нам нравятся одни и те же жанры, у нас очень схожая ментальность», — отметила Рыбкина.

Она подчеркнула, что международное сотрудничество предполагает не только продвижение российских видеоигр за рубежом, но и привлечение иностранных проектов для издания в России. На следующий год московский кластер и Brasilia Game Hub уже запланировали совместные инициативы.

Еще одним направлением международной работы остается Индонезия, сотрудничество с которой продолжается три года. Совместно с компанией Agate кластер организовал трехдневный хакатон с участием 20 команд — по десять от каждой страны. Победители получили возможность посетить Москву и Индонезию соответственно. Аналогичный формат сотрудничества готовится с Китаем.

Кроме того, кластер начал развивать партнерство с Малайзией после бизнес-миссии в июне. Стороны уже провели онлайн-презентации проектов анимационных студий. По словам Рыбкиной, малайзийские компании проявляют особый интерес к совместному производству контента.

II Московская международная неделя видеоигр организована Агентством креативных индустрий Москвы при столичном Департаменте культуры. Мероприятие направлено на продвижение российских игровых и анимационных разработок, демонстрацию возможностей городской инфраструктуры и укрепление позиций московских студий на международных рынках.