Самарские школьники могут принять участие во Всероссийской акции «Поздравь Деда Мороза»

До 5 ноября учащиеся школ с 1 по 11 класс и учреждений дополнительного образования России могут принять участие во Всероссийской акции «Поздравь Деда Мороза», которая пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». (6+)



Для участия нужно подготовить индивидуальную работу в одной из номинаций: стихотворение, сказка или песня ко Дню рождения Деда Мороза, а также открытка с пожеланиями или поделка. Затем необходимо снять видео, опубликовать его в соцсети ВКонтакте на открытой странице с хештегами #ПоздравляюДедаМороза #ВсероссийскийДедМороз #ВологдаНовогодняяСтолица2027 и заполнить электронную заявку со ссылкой на публикацию: https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/actions/vserossiyskaya-aktsiya-pozdrav-deda-moroza/.



100 победителей объявят 18 ноября. Все участники получат электронные сертификаты, победителей ждут памятные подарки, а главный приз — сертификат на посещение вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

Фото: пресс-служба администрации Самары