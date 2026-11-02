В Самаре пройдёт акция по возложению цветов ко Дню народного единства 

В рамках реализации проекта «Гражданскопатриотическое воспитание молодёжи: связь поколений и историческая память» активисты движения «Волонтёры Победы» в Самаре совместно с добровольцами МБУ «Самарский Дом молодёжи» проведут памятную церемонию возложения цветов.

Мероприятие состоится 4 ноября и будет приурочено к празднованию Дня народного единства – важной даты, символизирующей сплочённость и единство многонационального народа России.

Цель акции – возложение цветов к памятнику князю Григорию Осиповичу Засекину в Октябрьском районе Самары. Князь Засекин – основатель города и знаковая фигура в истории региона, чьё наследие служит примером служения Отечеству и вдохновляет новые поколения на созидательный труд и бережное отношение к исторической памяти.

Участие в церемонии примут представители патриотических и молодёжных организаций, волонтёры, а также все неравнодушные жители города, желающие выразить уважение к героическому прошлому страны и подчеркнуть значимость преемственности поколений.

«Акция станет не только данью памяти выдающимся деятелям отечественной истории, но и важным элементом воспитательной работы с молодёжью. Она помогает укреплять чувство гражданской ответственности, развивать патриотизм и прививать бережное отношение к культурному наследию страны», – отметил Сергей Андриянов исполнительный директор Самарского реготделения движения «Волонтёры Победы», член Общественной палаты Самарской области.

Приглашаем представителей СМИ посетить мероприятие и осветить Церемонию возложения цветов:

Дата: 04 ноября 2026 года

Время: с 13:30 до 14:30

Место: г. Самара, Самарская набережная, Памятник князю Г.О. Засекину

Фото: СамРО ВОД «Волонтёры Победы»