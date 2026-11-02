Спортсмены региона - призеры всероссийских соревнований по фехтованию

В Саратове продолжается розыгрыш турнира памяти олимпийских чемпионов по фехтованию. Призерами всероссийских соревнований саблистов в возрасте до 15 лет стали спортсмены из Самарской области. Личное первенство:

Мирон Щуров - бронза

Дана Плотникова - золото

Алёна Корнелюк - бронза

Командное первенство, юноши:

«Микс-1» (Самарская область / Ульяновская область) - бронза

Командное первенство, девушки:

Самарская область-1 - серебро

На межрегиональном турнире по рапире среди мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет призерами стали: Личное первенство:

Александр Максарев - золото

Мирон Владимиров - бронза

Иван Ляпин - бронза

Командное первенство, мальчики:

Самарская область-1 - золото

Командное первенство, девочки:

Самарская область-1 - бронза

Фото: Федерация фехтования России / минспорта СО