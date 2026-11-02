Спортсмены региона - призеры всероссийских соревнований по фехтованию

В Саратове продолжается розыгрыш турнира памяти олимпийских чемпионов по фехтованию. Призерами всероссийских соревнований саблистов в возрасте до 15 лет стали спортсмены из Самарской области. Личное первенство:
Мирон Щуров - бронза
Дана Плотникова - золото
Алёна Корнелюк - бронза
Командное первенство, юноши:
«Микс-1» (Самарская область / Ульяновская область) - бронза
Командное первенство, девушки:
Самарская область-1 - серебро
На межрегиональном турнире по рапире среди мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет призерами стали: Личное первенство:
Александр Максарев - золото
Мирон Владимиров - бронза
Иван Ляпин - бронза
Командное первенство, мальчики:
Самарская область-1 - золото
Командное первенство, девочки:
Самарская область-1 - бронза
Фото: Федерация фехтования России / минспорта СО