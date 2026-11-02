Забег «В беге мы едины»: в Самаре временно ограничат движение транспорта на участке дороги к кладбищу «Лесное»

4 ноября с 08:00 до 14:00 в Самаре временно ограничат движение транспорта, включая СИМ, на участке дороги к кладбищу «Лесное». Ограничения связаны с проведением легкоатлетического забега «В беге мы едины», посвящённого Дню народного единства.

Проезд будет закрыт от лыжной базы спортивной школы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». На этом участке также запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения не затронут спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Общественный транспорт здесь не ходит. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки с учётом временных ограничений.

Забег «В беге мы едины» завершит сезон легкоатлетических стартов в Самаре.