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Выборы в Самарской области

«Единая Россия» закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан

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Главный финансовый документ приняли в первом чтении.

Главный финансовый документ приняли в первом чтении.

Важнейшие критерии бюджета для «Единой России» — его социальная направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит Президент, и финансирование Народной программы, с которой партия победила на выборах, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. 

«Представленный Правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении. Работу над бюджетом мы начали ещё в ходе избирательной кампании и продолжили уже с новым составом фракции «Единой России». В проработке документа активно участвовали наши депутаты — ветераны спецоперации. Их позиция позволила усилить бюджетные решения», — акцентировал он.

По его словам, в бюджете предусматриваются средства на индексацию пенсий и пособий, повышение минимального размера оплаты труда и поддержку семей с детьми, включая финансирование единого пособия и индексацию материнского капитала. 

«Учтены положения Народной программы «Единой России» по развитию системы образования, строительству и капремонту школ и детских садов. Существенные средства закладываются на здравоохранение, лекарственное обеспечение и модернизацию первичного звена. Необходимое финансирование направят на поддержку участников специальной военной операции и их близких», — разъяснил Владимир Якушев. 

Ко второму чтению в соответствии с поручением Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева партия внесёт ряд поправок в документ, добавил секретарь Генсовета. Они касаются развития территорий, расширения социальных льгот, поддержки села. 

«Для нас принципиально важно, чтобы бюджетные решения отвечали реальным запросам людей, укрепляли социальную защищённость граждан и открывали новые возможности для развития России», — подчеркнул он.

В частности, «детский» бюджет трехлетки составит 10 триллионов рублей — их направят на обеспечение выплаты единого пособия на детей, это порядка 8 миллионов получателей ежегодно. Более 2 миллионов семей получат материнский капитал. Его размер в следующем году составит 778,5 тысяч рублей на первого ребенка и более миллиона — на второго (если не был получен на первого). 

Горячее питание в школах будут получать 5,8 миллиона детей. Система долговременного ухода только в следующем году охватит 185 тысяч человек, помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний получат почти 800 тысяч человек.

За трёхлетний период планируется отремонтировать более 2400 школ и 982 детских сада, а также 269 общежитий. Запланирован ремонт и оснащение 754 учреждений СПО. Заложены средства на поставку 9 тысяч школьных автобусов. Также в бюджете заложены средства на переоснащение более 600 библиотек, модернизацию 163 музеев и 427 сельских домов культуры, ежегодную поддержку 100 детских и кукольных театров. Будет благоустроено более 15 тысяч общественных пространств и столько же дворов.

65 миллиардов рублей направят на обновление общественного транспорта в субъектах и приобретение в общей сложности 10 тысяч автобусов и трамваев.

На реализацию национальных целей развития и национальных проектов предусмотрено более 19 триллионов рублей.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия активно работала над документом вместе с Кабмином и в комитетах Госдумы.

«На собрании фракции было принято единогласное решение поддержать документ в первом чтении. Мы будем работать над поправками ко второму чтению. Эти средства будут направлены на усиление ключевых направлений Народной программы. Уверен, Правительство доработает все наши замечания и предложения», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что бюджет сбалансирован — он реалистичный и устойчивый. По его словам, доходы бюджета растут, независимо от санкций. Одновременно снижается его зависимость от нефти и газа.

«При распределении финансирования учтены приоритеты, поставленные Президентом: это полное обеспечение потребностей обороны и безопасности, включая защиту военнослужащих, участников СВО, ветеранов и членов их семей, выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, устойчивое развитие экономики, прежде всего, достижение технологического суверенитета», — сказал он.

В Самарской области рассмотрение бюджета также остается главным вопросом на повестке дня. Как отметил первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Романов,  для депутатов фракции «Единая Россия» принципиально важным является социальная направленность бюджета. 

«В проекте бюджета сохранены все гарантии, направленные на бюджетную сферу, на поддержку участников СВО, членов их семей, на помощь пострадавшим от террористических атак. Регион выполняет все стратегические обязательства, которые он взял на себя. Кроме того, все национальные проекты поддержаны в необходимых объемах, с тем чтобы те цели и задачи, которые стоят перед регионом со стороны федерального центра, были выполнены. Мы продолжаем работать над бюджетом, обсуждаем внесение правок вместе с коллегами из Правительства Самарской области. Депутатам регионального парламента только предстоит утвердить проект бюджета, что мы сможем прийти к общему решению по всем вопросам», — рассказал он.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно сохранить расходы по приоритетным направлениям Народной программы, поскольку это ключевые вещи, с которыми партия победила на выборах: социальная поддержка граждан, здравоохранение, наука, сельское хозяйство, инфраструктура, поддержка регионов. Также важно конкретно определить направления финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая перераспределение средств или образование дополнительных расходов.

Дмитрий Медведев поручил депутатам фракции «Единой России» при необходимости проработать с Правительством вопрос дополнительного финансирования, а также подготовить и обеспечить принятие соответствующих постановлений Государственной Думы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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