В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль

4 ноября 2026 года в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоится просветительская программа, приуроченная ко Дню народного единства. Мероприятие раскроет богатство российской истории и многообразие культур народов региона и страны.

В этот день пространство парка станет площадкой для живого диалога с прошлым – через экскурсии, творческие практики, музыку и уникальные экспонаты. Программа построена так, чтобы показать единство России как результат многовекового переплетения традиций, судеб и событий: от основания самарской крепости до становления губернии, которую населяет 157 народов и национальностей.

Гостей ждут экскурсии по истории Самары и России, выставка коллекционных кукол в народных костюмах, казачьи игры и живые рассказы о традициях, мастер-класс по созданию куклы в национальном костюме, выступления Татарского народного ансамбля «Ялкынлы яшьлек» и фольклорного ансамбля «Исток», концертные номера солистов вокальной студии «АдвАнс», а также показ исторического сериала «Новороссия. Потёмкин».

Особое внимание будет уделено межнациональному согласию и культурному наследию народов, проживающих в Самарском крае. Каждый блок программы раскрывает отдельный срез отечественной истории и культуры, а вместе они складываются в целостную картину национального наследия.

Представителей СМИ приглашаем на выступление Татарского народного ансамбля «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»), которое состоится 4 ноября в 13:30. Яркий музыкальный блок познакомит гостей с татарской песенной и танцевальной традицией и станет одним из центральных событий программы.

Все мероприятия бесплатные. Вход свободный.

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