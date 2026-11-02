тольяттинские хирурги помогли беременной супруге участника СВО

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 5 провели сложную операцию пациентке на 26 неделе беременности с аневризмой селезеночной артерии.

Екатерина переехала из Республики Коми в Тольятти в 2026 году. Её супруг в настоящее время находится в зоне специальной военной операции. Екатерина беременна — пара ждёт третьего ребёнка.

На 20-й неделе беременности врачи женской консультации Ставропольской центральной районной больницы сообщили Екатерине, что её аневризма угрожает и женщине, и ребёнку — необходимо оперативное вмешательство.

«Аневризма селезеночной артерии относится к редким сосудистым аномалиям. Это патологическое расширение одного из участков сосуда, питающего селезенку», - рассказал врач-хирург хирургического отделения № 1 Тольяттинской городской клинической больницы № 5, доктор медицинских наук, профессор, Бахтияр Рахимов.

Екатерину направили в Перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина на консультацию. Там специалисты провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. Поскольку подобная патология у беременных женщин сопряжена с высоким риском летального исхода как для матери, так и для ребёнка, врачами было принято решение провести операцию до родоразрешения пациентки. При такой патологии смертность достигает 75% из-за вероятности разрыва сосуда и обширного кровотечения.

«Подобные операции оптимально выполнять во втором триместре беременности, когда уже завершён "основной этап" органогенеза плода, а матка ещё не увеличена настолько, чтобы препятствовать хирургическому вмешательству», — подчеркнул Бахтияр Рахимов.

На плановое оперативное лечение Екатерина поступила на 26-й неделе беременности. Врачи выполнили операцию спленэктомию (удаление селезенки) под общей анестезией. Во время беременности из-за анатомических особенностей проведение операции малоинвазивным путём представляет собой высокий риск повреждения плода. Открытая операция в данном случае несёт меньше риска интраоперационных осложнений.

«В ходе операции мы обеспечили доступ, мобилизацию селезёнки, и перевязали крупные сосуды, которые кровоснабжали селезёнку, а завершающим этапом удалили орган. Главная сложность таких вмешательств — высокий риск неконтролируемого кровотечения», - рассказал Бахтияр Рахимов.

Операция прошла без осложнений. В настоящее время пациентка выписана и чувствует себя удовлетворительно.

«Я безмерно благодарна врачам Тольяттинской городской клинической больницы №5, которые взялись за мой сложный случай и подарили шанс мне и моему малышу. Когда мне предложили поехать в федеральный центр, я отказалась: я хотела оперироваться именно здесь, в Тольятти, рядом с домом, и ни разу об этом не пожалела. Спасибо каждому, кто был рядом, кто поддерживал и боролся за нас. Теперь я жду встречи с третьим ребёнком и знаю, что всё будет хорошо», — поделилась Екатерина.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области