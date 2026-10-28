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Врач рассказала самарцам, как не допустить сосудистую катастрофу

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Врач-невролог самарской больницы им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:"Инсульт — это сосудистая катастрофа, которая развивается стремительно и может в одночасье изменить жизнь человека и его близких".

Главный внештатный специалист-невролог по направлению «Ангионеврология», заведующая отделением — врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:

"Инсульт — это сосудистая катастрофа, которая развивается стремительно и может в одночасье изменить жизнь человека и его близких. Однако в большинстве случаев её можно предотвратить. Профилактика делится на первичную — чтобы избежать первого инсульта, и вторичную — чтобы не допустить повторного, особенно у тех, кто уже перенёс инсульт или транзиторную ишемическую атаку.

Первичная профилактика

Контролируйте артериальное давление. Регулярно измеряйте его и при стойком повышении обращайтесь к врачу для подбора терапии.

Следите за уровнем холестерина и сахара в крови. При необходимости врач может назначить препараты (например, статины или антигипертензивные средства).

Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь. Это один из самых эффективных шагов для снижения риска.

Питайтесь сбалансированно. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов. Ограничьте соль, сахар, насыщенные жиры и трансжиры.

Будьте физически активны. Регулярные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед) помогают снизить давление, улучшить обмен веществ и контролировать вес.

Управляйте стрессом. Помогают техники релаксации, хобби, достаточный сон.

Вторичная профилактика (для тех, кто перенёс инсульт или ТИА)

Строго соблюдайте назначения врача. Это касается приёма лекарств (антиагреганты, антикоагулянты, статины, антигипертензивные средства) и регулярного наблюдения у специалиста.

Продолжайте вести здоровый образ жизни: контролируйте давление, вес, питание и физическую активность.

Не игнорируйте тревожные симптомы. При появлении внезапной слабости в руке или ноге, нарушения речи, сильного головокружения с потерей равновесия — немедленно вызывайте скорую помощь.

Помните: инсульт часто развивается незаметно, годами накапливая риски. Но осознанное отношение к своему здоровью и регулярный контроль позволяют значительно снизить эту опасность".

Теги: Медицина Самара

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