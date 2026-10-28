При столкновении поездов в испанском Толедо погибли не менее 50 человек, еще 179 получили ранения. Об этом 28 октября сообщила газета El Español со ссылкой на службу гражданской защиты, пишут "Известия".

«В результате столкновения поезда компании Renfe с поездом компании Iryo в Толедо погибли не менее 50 человек, еще более 179 получили ранения», — говорится в публикации.

Инцидент произошел на участке между населенными пунктами Лос-Йебенес и Урда. В Renfe подтвердили факт происшествия с участием поездов AVE и Iryo. В официальном заявлении компании указано, что в настоящее время специалисты занимаются оценкой масштабов столкновения.

Столкновение в Толедо произошло ранее в этот же день. По данным источников из экстренных служб, на станции Урда в провинции Толедо высокоскоростной поезд столкнулся с составом, остановившимся на путях, и два вагона упали с насыпи.

Предположительно, сотрудник госкомпании разрешил отправление состава Renfe, несмотря на то что путь был занят поездом оператора Iryo. Скорость движения обоих составов в момент столкновения пока не установлена.

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