Я нашел ошибку
Главные новости:
Единственный гол "Акрона" забил Арсений Дмитриев.
«Акрон»в гостях проиграл «Ростову» - 1:6
15 школьников – команда «Экопатриот» – представили свой проект «Пляжный дозор» — волонтёрское шефство над дикими пляжами.
Самарские юннаты — призёры Детского экологического форума в Челябинске
Министерство образования Российской Федерации подвело итоги Всероссийского студенческого конкурса «Лучший научно-популярный маршрут», который проводится в рамках федеральной программы «Студтуризм».
Два ВУЗа региона стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут»
Весной 2026 года фигуранту стало известно о том, что в отношении его знакомого проводятся проверочные мероприятия по факту причинения им имущественного ущерба третьим лицам.
В Чапаевске мужчина признан виновным в покушении на мошенничество 
Врач-невролог самарской больницы им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:"Инсульт — это сосудистая катастрофа, которая развивается стремительно и может в одночасье изменить жизнь человека и его близких".
Врач рассказала самарцам, как не допустить сосудистую катастрофу
Предположительно, сотрудник госкомпании разрешил отправление состава Renfe, несмотря на то что путь был занят поездом оператора Iryo.
При столкновении поездов в испанском Толедо погибли не менее 50 человек
29 октября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Динамо» (г. Махачкала).
29 октября, в день футбольного матч,а в Самаре будет работать дополнительный транспорт
Совет Федерации предлагает Рособрнадзору рассмотреть возможность увеличения минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в высшие учебные заведения.
Совфед предложил увеличить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.87
0.34
EUR 90.17
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные

При столкновении поездов в испанском Толедо погибли не менее 50 человек

289
Предположительно, сотрудник госкомпании разрешил отправление состава Renfe, несмотря на то что путь был занят поездом оператора Iryo.

При столкновении поездов в испанском Толедо погибли не менее 50 человек, еще 179 получили ранения. Об этом 28 октября сообщила газета El Español со ссылкой на службу гражданской защиты, пишут "Известия".

«В результате столкновения поезда компании Renfe с поездом компании Iryo в Толедо погибли не менее 50 человек, еще более 179 получили ранения», — говорится в публикации.

Инцидент произошел на участке между населенными пунктами Лос-Йебенес и Урда. В Renfe подтвердили факт происшествия с участием поездов AVE и Iryo. В официальном заявлении компании указано, что в настоящее время специалисты занимаются оценкой масштабов столкновения.

Столкновение в Толедо произошло ранее в этот же день. По данным источников из экстренных служб, на станции Урда в провинции Толедо высокоскоростной поезд столкнулся с составом, остановившимся на путях, и два вагона упали с насыпи.

Предположительно, сотрудник госкомпании разрешил отправление состава Renfe, несмотря на то что путь был занят поездом оператора Iryo. Скорость движения обоих составов в момент столкновения пока не установлена.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
640
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
670
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
908
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1432
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
1025
Весь список