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29 октября, в день футбольного матч,а в Самаре будет работать дополнительный транспорт

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29 октября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Динамо» (г. Махачкала).

29 октября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Динамо» (г. Махачкала). Спортивное мероприятие в рамках 5 тура FONBET Кубка России 2026-2027 гг. начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 18:00 по местному времени. В связи с этим для повышения транспортной доступности стадиона в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.

Для удобства болельщиков автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем с 15:00 до 18:00 и после футбольного поединка с 20:00 до 21:00. Также в период с 15:00 до 21:00 компания-перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 7, 22, 24 и 25.

После матча, к 20:00, для развоза зрителей подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:
- трамваи №№ 5 и 7 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим обычным маршрутам;
- автобусы №№ 1 и 67 с дублера Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра») поедут в направлении «в город», а в сторону микрорайона Крутые Ключи и поселка Красная Глинка отправление организуют с остановки «Улица Дальняя»;
- автобусы №№ 34 и 41 с площадки в районе дублера Московского шоссе/улицы Алма-Атинской проследуют по улице Алма-Атинской и далее по своим маршрутам в центр города.

После матча дополнительный городской пассажирский транспорт отправляется по мере наполнения салонов, рейсы будут организованы с незначительным интервалом.

Теги: Крылья Советов Самара

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