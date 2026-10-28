Я нашел ошибку
Главные новости:
29 октября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Динамо» (г. Махачкала).
29 октября, в день футбольного матч,а в Самаре будет работать дополнительный транспорт
Совет Федерации предлагает Рособрнадзору рассмотреть возможность увеличения минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в высшие учебные заведения.
Совфед предложил увеличить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы
В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». За время работы фонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции.
Наблюдательный совет подвел итоги работы Государственного фонда «Защитники Отечества»
29 октября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо».
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо» Мх
В Самарской области инструктор-кинолог и его четвероногая напарница предотвратили попытку доставки запрещенного предмета на территорию исправительной колонии №6.
В ИК-6 предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
В Тольятти на переходе улицы Юбилейной автомобиль Daewoo Nexia сбил женщину.
Тольяттинку, переходившую дорогу на красный свет, сбил автомобиль
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает системную работу по переоборудованию и приспособлению жилья для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.
В губернии реализуют программу по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На сегодняшний день привито более 650 тысяч человек, среди которых свыше 21 тысячи — жители Новокуйбышевска.
Вакцинация без отрыва от репетиций: актеры театра «Грань» выбрали защиту от гриппа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
0.04
EUR 90.1
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии реализуют программу по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью

189
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает системную работу по переоборудованию и приспособлению жилья для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает системную работу по переоборудованию и приспособлению жилья для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Задача программы – обеспечить героям комфортные и безопасные бытовые условия, при которых они смогут обходиться без посторонней помощи в повседневных делах. 
Участником программы стал ветеран СВО из Тольятти Иван Николаевич Иванец. Боец ушел на фронт в сентябре 2023 года. Тяжёлое ранение, полученное в зоне спецоперации в ноябре 2023 года, привело к ампутации обеих ног – и возвращение в обычную квартиру превратилось для него в серьёзное испытание. Специалисты самарского филиала фонда «Защитники Отечества» провели весь необходимый комплекс работ: привели в соответствие дверные блоки, оборудовали специализированное рабочее место и кухонную мебель, ванную комнату. Дополнительно в квартире появилась система «умного дома» – робот-пылесос, умная колонка и смартфон, которые взяли на себя часть бытовых забот.
Отдельно стоит отметить, что помимо адаптации жилья ветеран получил автомобиль с ручным управлением от Государственного фонда «Защитники Отечества» - ещё один шаг к восстановлению мобильности и самостоятельности. Уже в следующем году мужчина планирует отправиться на машине отдыхать в Абхазию.
Благодаря проведённым изменениям Иван Иванец теперь свободно передвигается по собственной квартире и пользуется всеми бытовыми удобствами без чьей-либо помощи.

«После возвращения с СВО столкнулся с тем, что обычная квартира стала полна препятствий. Теперь же всё стало по-настоящему удобно. Я могу сам, без помощи родных, справляться с простыми, но такими важными вещами. Огромное спасибо фонду «Защитники Отечества» за эту поддержку и за то, что вернули мне ощущение самостоятельности», - поделился Иван Иванец.
Ветеран с позывным «Генерал» награждён Орденом Мужества. Наряду с исполнением воинского долга в его жизни есть место и любимому занятию: Иван Николаевич играет на баяне и исполняет патриотические песни. Он сохраняет жизнелюбие, с достоинством встречает каждый день и своим оптимизмом поддерживает окружающих.
«Для нас важно, чтобы герои, защищавшие нашу страну, чувствовали себя дома в комфорте и безопасности. Адаптация жилья – это не просто ремонт, это возвращение человеку независимости и уверенности в себе. История Ивана Николаевича – яркий пример того, как относительно небольшие, но грамотные изменения могут кардинально улучшить качество жизни», - отметила Наталья Полянскова, руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».
Программа по адаптации жилья остаётся одним из ключевых направлений деятельности организации. За 3 года на рассмотрение в экспертную комиссию Государственного фонда «Защитники Отечества» поступило 263 заявки. В настоящее время в Самарской области более 60 квартир уже адаптировано.
Работа по заявкам от ветеранов СВО, нуждающихся в аналогичной помощи, продолжается – для участия необходимо обратиться к социальному координатору сектора по делам инвалидов самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

 

Фото госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
29 октября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Динамо» (г. Махачкала).
28 октября 2026, 19:11
29 октября, в день футбольного матч,а в Самаре будет работать дополнительный транспорт
29 октября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Динамо» (г. Махачкала). Транспорт
137
29 октября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо».
28 октября 2026, 18:24
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо» Мх
29 октября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо». Спорт
139
В Самарской области инструктор-кинолог и его четвероногая напарница предотвратили попытку доставки запрещенного предмета на территорию исправительной колонии №6.
28 октября 2026, 18:09
В ИК-6 предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
В Самарской области инструктор-кинолог и его четвероногая напарница предотвратили попытку доставки запрещенного предмета на территорию исправительной... Закон
160
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
604
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
641
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
883
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1422
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
1001
Весь список