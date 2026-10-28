В губернии реализуют программу по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает системную работу по переоборудованию и приспособлению жилья для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Задача программы – обеспечить героям комфортные и безопасные бытовые условия, при которых они смогут обходиться без посторонней помощи в повседневных делах.

Участником программы стал ветеран СВО из Тольятти Иван Николаевич Иванец. Боец ушел на фронт в сентябре 2023 года. Тяжёлое ранение, полученное в зоне спецоперации в ноябре 2023 года, привело к ампутации обеих ног – и возвращение в обычную квартиру превратилось для него в серьёзное испытание. Специалисты самарского филиала фонда «Защитники Отечества» провели весь необходимый комплекс работ: привели в соответствие дверные блоки, оборудовали специализированное рабочее место и кухонную мебель, ванную комнату. Дополнительно в квартире появилась система «умного дома» – робот-пылесос, умная колонка и смартфон, которые взяли на себя часть бытовых забот.

Отдельно стоит отметить, что помимо адаптации жилья ветеран получил автомобиль с ручным управлением от Государственного фонда «Защитники Отечества» - ещё один шаг к восстановлению мобильности и самостоятельности. Уже в следующем году мужчина планирует отправиться на машине отдыхать в Абхазию.

Благодаря проведённым изменениям Иван Иванец теперь свободно передвигается по собственной квартире и пользуется всеми бытовыми удобствами без чьей-либо помощи.

«После возвращения с СВО столкнулся с тем, что обычная квартира стала полна препятствий. Теперь же всё стало по-настоящему удобно. Я могу сам, без помощи родных, справляться с простыми, но такими важными вещами. Огромное спасибо фонду «Защитники Отечества» за эту поддержку и за то, что вернули мне ощущение самостоятельности», - поделился Иван Иванец.

Ветеран с позывным «Генерал» награждён Орденом Мужества. Наряду с исполнением воинского долга в его жизни есть место и любимому занятию: Иван Николаевич играет на баяне и исполняет патриотические песни. Он сохраняет жизнелюбие, с достоинством встречает каждый день и своим оптимизмом поддерживает окружающих.

«Для нас важно, чтобы герои, защищавшие нашу страну, чувствовали себя дома в комфорте и безопасности. Адаптация жилья – это не просто ремонт, это возвращение человеку независимости и уверенности в себе. История Ивана Николаевича – яркий пример того, как относительно небольшие, но грамотные изменения могут кардинально улучшить качество жизни», - отметила Наталья Полянскова, руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Программа по адаптации жилья остаётся одним из ключевых направлений деятельности организации. За 3 года на рассмотрение в экспертную комиссию Государственного фонда «Защитники Отечества» поступило 263 заявки. В настоящее время в Самарской области более 60 квартир уже адаптировано.

Работа по заявкам от ветеранов СВО, нуждающихся в аналогичной помощи, продолжается – для участия необходимо обратиться к социальному координатору сектора по делам инвалидов самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото госфонда «Защитники Отечества»