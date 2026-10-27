Вакцинация без отрыва от репетиций: актеры театра «Грань» выбрали защиту от гриппа

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На сегодняшний день привито более 650 тысяч человек, среди которых свыше 21 тысячи — жители Новокуйбышевска. На днях мобильная бригада Новокуйбышевской центральной городской больницы провела вакцинацию против гриппа в драматическом театре «Грань».

«Вакцинация от гриппа проводится в прививочных кабинетах поликлиник больницы. Мобильные бригады осуществляют выезды в трудовые коллективы, где проводят вакцинацию на рабочих местах. Это необходимая мера профилактики в осенне-зимний период для пациентов всех возрастов. Вакцинация помогает не только значительно снизить риск заражения вирусом, но и перенести заболевание в легкой форме», - отметил главный врач Новокуйбышевской больницы Алексей Башаев.

В настоящее время в регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте минздрава. Кроме того, организованы более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса, которые выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Актеры театра «Грань» отметили, что выездной формат позволяет без отрыва от работы защитить себя и своих близких от гриппа.

«Профессия актера публичная, мы взаимодействуем с огромным количеством людей. Дома ждет маленький ребенок, поэтому важно обезопасить себя и близких. Мой супруг тоже привился на рабочем месте», - рассказала актриса драматического театра «Грань» Елена Голикова.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Фото: Администрация драматического театра «Грань»