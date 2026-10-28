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Наблюдательный совет подвел итоги работы Государственного фонда «Защитники Отечества»

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В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». За время работы фонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции.

В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». За время работы фонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции.

Участники заседания подвели итоги деятельности Государственного фонда за девять месяцев 2026 года, обсудили развитие ключевых направлений поддержки ветеранов специальной военной операции и семей участников СВО, открытие дополнительных отделов филиалов фонда в муниципальных образованиях регионов и ход внедрения Государственной информационной системы «Защитник Отечества».

В своем выступлении председатель Наблюдательного совета фонда, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что возможности и полномочия фонда продолжают расти, а помощь ветеранам СВО и членам их семей оказывает профессиональная команда.

«Согласно данным опроса ВЦИОМ, с начала года уровень доверия среди жителей России к фонду «Защитники Отечества» вырос сразу на 7%, а среди тех, кто хорошо информирован, этот показатель еще выше. Почти 100% согласны с необходимостью помощи, оказываемой фондом. При этом поддержка ветеранов и членов их семей не только остается на высоком уровне, но и постоянно растет. Так, опрос, проведенный при содействии фонда, показал, что абсолютное большинство – 88,9% – ветеранов с инвалидностью заявили, что проведенная фондом адаптация жилья соответствует их потребностям, а 92% регулярно пользуются всеми предоставленными в ходе адаптации средствами», – сказал Сергей Кириенко.

Вместе с тем председатель Наблюдательного совета фонда отметил необходимость более активного вовлечения ветеранов с тяжелыми ранениями в занятия адаптивным спортом, а также призвал усилить работу по диспансеризации защитников, оказанию им психологической помощи и содействию в трудоустройстве.

Сергей Кириенко также напомнил о поручении Президента подготовить всю необходимую инфраструктуру для защитников, которые вернутся после завершения СВО. Важно, чтобы помощь была доступна не только в крупных городах, но и в муниципалитетах, где должны появиться отделы фонда.

Полномочия фонда продолжают расширяться. С июня 2026 года при поддержке Президента в контур работы фонда были включены еще две категории участников боевых действий – военнослужащие с инвалидностью и участники отражения агрессии на приграничных территориях, получившие в результате этого инвалидность.

«Фонд «Защитники Отечества» в своей работе действует проактивно, опираясь на обратную связь от ветеранов. В этом году совместно с Военно-социальным центром мы сформировали единый информационный контур, благодаря которому действующие военнослужащие получают информацию о мерах поддержки, предоставляемых как Министерством обороны РФ, так и Государственным фондом «Защитники Отечества. Одним из направлений совместной работы стало раннее социальное сопровождение участников СВО в госпиталях», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для организации эффективной деятельности по сопровождению участников СВО в мирной жизни в структуре фонда было создано управление по работе ветеранским сообществом. Среди его задач – вовлечение героев, обладающих уникальным набором компетенций, в разработку различных решений и реализацию общественных проектов.

«Я на собственном опыте убедился, насколько важна не только медицинская и социальная, но и человеческая поддержка. Фонд «Защитники Отечества» в первую очередь именно про это – про личное участие, внимание и заботу. При этом нужно расширять участие защитников в общественной жизни страны, в том числе в работе общественных советов при федеральных, региональных и муниципальных органах исполнительной власти. Уверен, что у фонда есть уникальная возможность стать связующим звеном между такими людьми и теми государственными задачами, в решении которых они способны принести реальную пользу», – говорит кавалер ордена Мужества ветеран СВО Виталий Назимов.

«Фонд «Защитники Отечества» – прежде всего о человеческом участии, внимании и заботе. В этом и заключается смысл его работы. И такая поддержка действительно нужна – потребность в ней ощущается», - отметил выпускник региональной программы «Школа героев», ветеран СВО Сергей Алексеев.

Важнейшее направление работы Государственного фонда – работа с детьми погибших и пропавших без вести защитников. Для реализации консолидированного, межведомственного подхода в этом направлении фонд выступил с инициативой создать профильную рабочую группу по оказанию поддержки детям участников СВО с участием заинтересованных ведомств. Итогом такой деятельности должно стать внедрение по всей стране единого алгоритма всесторонней помощи несовершеннолетним из семей погибших и пропавших без вести участников СВО.

Фонд совместно с Минздравом РФ, Минобрнауки РФ, Общероссийским народным фронтом, Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, Сеченовским университетом и факультетом психологии Московского государственного университета разработал программу повышения квалификации ветеранов СВО «Равный – равному». Ее участники осваивают навыки психологической самопомощи, взаимной поддержки и наставничества. Такой подход позволяет снизить чувство изоляции, вовремя заметить признаки кризисного состояния и при необходимости мотивировать человека обратиться к специалисту.

Все большее значение приобретают вопросы обучения, переобучения и трудоустройства ветеранов СВО. Социальные координаторы фонда подбирают вакансии с учетом индивидуальных потребностей, профессионального опыта и имеющихся ограничений. Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. В рамках развития сотрудничества с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателями филиалом фонда заключено более 50 прямых соглашений с крупными предприятиями Самарской области.

Спорт, в том числе адаптивный, – действенный способ возвращения ветеранов к мирной жизни. В Самарской области успешно функционирует Центр адаптивных видов спорта «Маяк» и демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта, двери которого всегда открыты для ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Более 200 ветеранов регулярно завоевывают награды на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, армрестлингу, плаванию, фиджитал-спорту и других.

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган фонда «Защитники Отечества». В его задачи входит определение и утверждение приоритетных направлений деятельности организации, утверждение бюджета и другие организационные вопросы. Членами Наблюдательного совета являются представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, религиозных и благотворительных организаций, общественные деятели и журналисты.

 

Фото филиала госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Москва

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