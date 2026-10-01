Самарская область признана самым активным регионом эстафеты «Мои финансы»

Самарская область заняла первое место и стала лидером среди субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». На Московском финансовом форуме на стенде «Мои финансы» заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников и врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович наградили самые активные регионы - участников Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» за 2025 год.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что повышение финансовой грамотности - это не просто просветительская работа, а вопрос экономической безопасности страны. И решать его можно только сообща, объединяя усилия государства, бизнеса и людей.

В Самарской области было проведено свыше 18 тысяч мероприятий, охвативших более 1 миллиона человек, - каждый третий житель губернии стал их участником. Работа охватывает все социальные группы: воспитанников детских садов и школ, студентов колледжей и вузов, людей старшего поколения и граждан с ограничениями по здоровью, а также представителей малого бизнеса.

Награду получила заместитель председателя Правительства Самарской области - министр финансов Ольга Собещанская, которая отметила, что это общая победа всех, кто активно включался в финансовое просвещение: жителей региона, волонтёров, педагогов, специалистов финансовых органов, муниципалитетов и партнёров. «Спасибо каждому, кто делал финансовую грамотность ближе и понятнее», - сказала она.

Жители области всё больше проявляют интерес к финансовым инструментам, которые помогают сохранить финансовую стабильность или усилить её. Например, активнее включаются в программу долгосрочных сбережений. Участниками этой программы стали более 345 тысяч человек - это около 11% населения Самарской области, что превышает средний показатель по стране (8,8%). Общий объём взносов в настоящее время превысил 25 млрд рублей.

Профилактическая работа и просветительские мероприятия помогают снижать риски для граждан, обеспечивая финансовую безопасность. Информирование о способах обмана даёт реальные результаты. По информации экспертов, по итогам прошлого года удалось предотвратить сотни краж и мошеннических схем.

Напомним, что в 2024 году был запущен масштабный просветительский проект по финансовой грамотности - эстафета «Мои финансы». Всего в регионах страны за 2025 год состоялось свыше 665 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 42 миллионов человек.

Фото: минфин РФ