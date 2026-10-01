Самарская область признана самым активным регионом эстафеты «Мои финансы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах
Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка объявляет о старте Всероссийского конкурса эссе «День Рубля», приуроченного к профессиональному празднику «День Финансиста».
 Всероссийский конкурс эссе «День Рубля — 2026»: самарцев приглашают к участию
Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои финансы на рабочем месте».
Министр финансов региона Ольга Собещанская на Всероссийском форуме «Финансовая культура будущего»
С 21 по 27 сентября в Стамбуле проходило первенство Азии по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический».
Спортсменка из Новокуйбышевска Кира Ильина выиграла первенство Азии по пауэрлифтингу
Сегодня приступил к службе руководитель Управления Росреестра по Самарской области - Александр Владимирович Передерий. Представил нового руководителя ведомства Олег Александрович Скуфинский, посредством видео-конференц связи. 
В самарском Росреестре представили руководителя ведомства
Билайн предоставил благотворительному фонду «Старость в радость» бесплатный федеральный номер горячей линии — 8(800)700-44-01.
Билайн обеспечил фонд «Старость в радость» бесплатной федеральной горячей линией
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл День клиента в офисах обслуживания. Основной темой традиционной акции стали преимущества использования дистанционных каналов.
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» узнали о преимуществах онлайн-сервисов энергокомпании
«Агростартап» помог молодому человеку закупить более 300 ярок эдильбаевской породы овец. После того как они окотились, поголовье на ферме выросло в два раза.
Шукур Гелоян из села Студенцы для развития собственного дела в прошлом году воспользовался грантовой поддержкой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.56
-0.87
EUR 94.88
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область признана самым активным регионом эстафеты «Мои финансы»

285
Самарская область заняла первое место и стала лидером среди субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Самарская область заняла первое место и стала лидером среди субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». На Московском финансовом форуме на стенде «Мои финансы» заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников и врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович наградили самые активные регионы - участников Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» за 2025 год.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что повышение финансовой грамотности - это не просто просветительская работа, а вопрос экономической безопасности страны. И решать его можно только сообща, объединяя усилия государства, бизнеса и людей.
В Самарской области было проведено свыше 18 тысяч мероприятий, охвативших более 1 миллиона человек, - каждый третий житель губернии стал их участником. Работа охватывает все социальные группы: воспитанников детских садов и школ, студентов колледжей и вузов, людей старшего поколения и граждан с ограничениями по здоровью, а также представителей малого бизнеса.
Награду получила заместитель председателя Правительства Самарской области - министр финансов Ольга Собещанская, которая отметила, что это общая победа всех, кто активно включался в финансовое просвещение: жителей региона, волонтёров, педагогов, специалистов финансовых органов, муниципалитетов и партнёров. «Спасибо каждому, кто делал финансовую грамотность ближе и понятнее», - сказала она.
Жители области всё больше проявляют интерес к финансовым инструментам, которые помогают сохранить финансовую стабильность или усилить её. Например, активнее включаются в программу долгосрочных сбережений. Участниками этой программы стали более 345 тысяч человек - это около 11% населения Самарской области, что превышает средний показатель по стране (8,8%). Общий объём взносов в настоящее время превысил 25 млрд рублей.
Профилактическая работа и просветительские мероприятия помогают снижать риски для граждан, обеспечивая финансовую безопасность. Информирование о способах обмана даёт реальные результаты. По информации экспертов, по итогам прошлого года удалось предотвратить сотни краж и мошеннических схем.
Напомним, что в 2024 году был запущен масштабный просветительский проект по финансовой грамотности - эстафета «Мои финансы». Всего в регионах страны за 2025 год состоялось свыше 665 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 42 миллионов человек.

 

Фото:   минфин РФ

Теги: Москва

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 сентября в Москве губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
01 октября 2026, 15:17
Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
30 сентября в Москве губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность»... Политика
328
Сегодняшний рабочий день Вячеслав Федорищев проводит в Москве. Губернатор встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
16 сентября 2026, 20:59
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко
Сегодняшний рабочий день Вячеслав Федорищев проводит в Москве. Губернатор встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Политика
1227
 В Москве проходит организованное Минобрнауки России рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в системе высшего образования.
28 августа 2026, 16:15
«Фундамент будущего»: заместитель полпреда Олег Машковцев принял участие в обсуждении задач воспитательной работы на Всероссийском совещании с проректорами вузов
 В Москве проходит организованное Минобрнауки России рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности... Образование
2597
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
379
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
754
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
690
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
614
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
593
Весь список