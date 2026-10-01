Сотрудники ГАИ региона составили протоколы об административных правонарушениях в отношении водителей свадебного кортежа

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы массовые нарушения ПДД РФ на улице Коммунистической в г. Тольятти. Полицейские незамедлительно направили экипажи Госавтоинспекции на место происшествия. Все участники свадебного кортежа установлены и привлечены к административной ответственности. В отношении нарушителей составили 17 административных материалов. Среди выявленных нарушений - эксплуатация автомобилей со стеклами с ограниченной светопропускаемостью, нарушение правил перевозки пассажиров и требований об использовании ремней безопасности, несоблюдение законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности, а также создание помех другим участникам дорожного движения. Сотрудники полиции провели с каждым нарушителем ПДД кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости соблюдения Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области