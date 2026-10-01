Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах
Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка объявляет о старте Всероссийского конкурса эссе «День Рубля», приуроченного к профессиональному празднику «День Финансиста».
 Всероссийский конкурс эссе «День Рубля — 2026»: самарцев приглашают к участию
Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои финансы на рабочем месте».
Министр финансов региона Ольга Собещанская на Всероссийском форуме «Финансовая культура будущего»
С 21 по 27 сентября в Стамбуле проходило первенство Азии по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический».
Спортсменка из Новокуйбышевска Кира Ильина выиграла первенство Азии по пауэрлифтингу
Сегодня приступил к службе руководитель Управления Росреестра по Самарской области - Александр Владимирович Передерий. Представил нового руководителя ведомства Олег Александрович Скуфинский, посредством видео-конференц связи. 
В самарском Росреестре представили руководителя ведомства
Билайн предоставил благотворительному фонду «Старость в радость» бесплатный федеральный номер горячей линии — 8(800)700-44-01.
Билайн обеспечил фонд «Старость в радость» бесплатной федеральной горячей линией
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл День клиента в офисах обслуживания. Основной темой традиционной акции стали преимущества использования дистанционных каналов.
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» узнали о преимуществах онлайн-сервисов энергокомпании
«Агростартап» помог молодому человеку закупить более 300 ярок эдильбаевской породы овец. После того как они окотились, поголовье на ферме выросло в два раза.
Шукур Гелоян из села Студенцы для развития собственного дела в прошлом году воспользовался грантовой поддержкой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.56
-0.87
EUR 94.88
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

342
30 сентября в Москве губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

30 сентября в Москве губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Основной темой стало формирование нового облика российской промышленности до 2035 года.

В заседании приняли участие: директор по экономической политике, директор Центра исследований структурной политики НИУ «Высшая школа экономики», заместитель председателя Экспертного совета Юрий Симачёв, генеральный директор АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Максим Авдеев, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, заместитель генерального директора по стратегии и программно-проектному управлению АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», член Экспертного совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Михаил Ремизов, вице-президент АО «Российский экспортный центр» Александр Молодцов и другие.

«Задача у нас очень серьезная. Больше полугода готовился объемный доклад, который, по сути своей, представляет наше общее видение о текущем статусе развития промышленности, а также о возможных сценариях и перспективах. Наша задача сегодня — подготовиться к заседанию Президиума Государственного совета по направлению «Промышленность», который точно пройдет, я уверен, в ближайший год под руководством Президента Российской Федерации. Важным этапом станет наша с вами работа, когда мы представим доклад на комиссии Госсовета Мантурову Денису Валентиновичу, Дюмину Алексею Геннадьевичу, Собянину Сергею Семеновичу. Это будет буквально в следующем месяце в рамках большого промышленного форума. Работа была проведена большая. Мы сейчас должны обсудить, что мы будем представлять руководителям как по-настоящему действенные меры», — сказал Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Важными темами стали импортозамещение, обеспечение промышленного суверенитета, меры господдержки, привлечение инвестиций, подготовка квалифицированных кадров, развитие смежных отраслей, прежде всего науки и образования.

Отдельное внимание было уделено внедрению искусственного интеллекта, развитию собственных технологий. На заседании заслушали доклады по развитию промышленности, рассмотрели ближайшие вызовы и долгосрочные планы.

Как отметили эксперты в ходе заседания, период адаптации в условиях санкций постепенно должен сменяется активным ростом и формированием нового технологического облика российской промышленности.

«Технологическое лидерство – то, к чему мы стремимся. Планомерно, решая системные проблемы, гибко подстраиваясь как под внутренние, так и под внешние факторы. Задач очень много, масштабных, сложных, капиталоемких. Но, уверен, мы со всем справимся», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

На заседании подробно обсудили ключевые драйверы развития промышленности. «Здесь важно посмотреть на вопрос сразу в нескольких плоскостях. Это отрасли и технологические направления, способные стать новыми точками роста; регионы, где эти точки роста формируются; а также платформизация, цифровизация, роботизация и развитие беспилотных технологий, которые уже меняют саму модель промышленного производства и кооперации. Наша задача сегодня — понять, какие драйверы действительно способны дать новый импульс промышленному развитию. Какие условия необходимы для их масштабирования. И какие из этих направлений заслуживают отдельного внимания Экспертного совета и дальнейшей проработки», — отметил Вячеслав Федорищев.

«Изменение экономической ситуации требует корректировки механизмов поддержки промышленности. Важно снижать нагрузку на бизнес и создавать условия, в которых предприятия смогут продолжать инвестиционные проекты и развивать производственную кооперацию. Наши предложения касаются поддержки промышленных кластеров, совершенствования требований к индустриальным паркам и технопаркам, а также расширения возможностей для развития особых экономических зон. Речь идёт о повышении доступности финансирования, устранении избыточных нормативных ограничений и поддержке обновления инфраструктуры. Рассчитываем, что представленные инициативы найдут отражение в итоговом докладе для рассмотрения на президиуме Государственного Совета», — подчеркнул директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

В октябре под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Москва Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
22 августа 2026 года в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, состоится юбилейный XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».
21 августа 2026, 18:58
В московском Парке Победы на Поклонной горе, состоитс Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
22 августа 2026 года в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, состоится юбилейный XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское... Общество
1904
19 августа Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил балет «Барышня и хулиган» в Москве на Международном открытом фестивале «Театральный бульвар» (сцена на Пушкинской набережной в парке Горького).
21 августа 2026, 11:45
Коллектив САТОБ вернулся с фестиваля «Театральный бульвар», где показал балет «Барышня и хулиган»
19 августа Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил балет «Барышня и хулиган» в Москве на Международном открытом... Культура
3089
В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ключевые вопросы по развитию медицины в регионе.
19 августа 2026, 17:03
Вячеслав Федорищев и Михаил Мурашко обсудили развитие медицины в Самарской области
В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с Министром здравоохранения Российской... Политика
1549
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
379
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
754
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
690
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
614
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
593
Весь список