В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»

Тема показа 2026 года — «У каждого своя история»
3 октября 2026 года в 17:00 в Самаре, в Стрелка Холл (проспект Масленникова,37), состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без
границ».
Проект объединит на одном подиуме профессиональных моделей, участников с ОВЗ и без ОВЗ.
В этом году в показе участвуют 8 человек с ОВЗ — 6 девушек и 2 парня, а также 6 девушек без ОВЗ, которые впервые пробуют себя в моделинге. Вместе с ними на
подиум выйдут около 40 профессиональных моделей из INTEGRA MODELS и NEXT.
Особенностью второго показа станет первое участие в проекте парней с ОВЗ.«Профессиональная модель — это профессия.
Мода — для каждого»
«Мода без границ» не ставит своей целью стирать различия между профессиональными моделями и людьми, которые только начинают знакомство с
модельным миром.
Профессиональная модель — это профессия, которая требует подготовки, дисциплины, знаний и специальных навыков.
При этом возможность быть частью мира моды не должна зависеть исключительно от возраста, роста, параметров, внешности или состояния здоровья.
Участники проекта проходят бесплатную подготовку к показу: занятия по дефиле, работе с подиумом, камерой и аудиторией, а также занятия с нейропсихологом.
Для девушек без ОВЗ, которые ранее не занимались моделингом, этот проект также становится первым опытом выхода на профессиональный подиум.
«У каждого своя история»
Главная тема показа 2026 года — «У каждого своя история».
Организаторы хотят обратить внимание не только на понятие инклюзии, но прежде всего на самого человека — его характер, индивидуальность, опыт, мечты и путь.Инвалидность, возраст, внешность или параметры — лишь часть истории человека, но не вся его история.
«Мода не должна скрывать человека. Она должна помогать ему проявиться», — говорит автор проекта Кристина Васильева.
Именно поэтому в этом году проект строится вокруг идеи индивидуальности: каждый участник выходит на подиум не для того, чтобы соответствовать единому стандарту, а чтобы показать себя.
Российские бренды на одном подиуме
В показе 2026 года принимают участие российские и самарские бренды:
● KARUSEL, основатель Инна Кишова;
● Светлана Богатова, основатель Светлана Богатова;
● FLW, основатели Алла Бехтерева и Екатерина Кириллова;
● MIA, основатель Кристина Арутюнян;
● SAF, основатель и дизайнер Руфия Тимаева;
● «Мериносовый контур», основатель Оксана Шулайкина;
● «Ваша рубашка», основатель Марина Корякина;
● Mazaltov Man, основатель Дмитрий Кубасов.
Стилизацией показа занимается Ольга Черепанова.
Участники и команда проекта
Подготовка участников проходит при поддержке Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл». Нейропсихолог Яна Крюкова проводит для
участников бесплатные занятия.
В организации проекта также участвуют:
Кристина Васильева — организатор и автор проекта;
Татьяна Васильева — сопредседатель оргкомитета;
Екатерина Арбекова — педагог и психолог INTEGRA MODELS;
Ксения Шип — SMM и контент-стратег INTEGRA MODELS.
Специальная программа
Показ откроет Артём Седов, основатель проекта «Медная бабочка», работающего на пересечении музыки, театра и психологии.
Ведущий мероприятия — Давид Василев, ведущий и вокалист.Специальным гостем станет Елена Воробьёва — Гранд Королева России, Миссис
Россия 2024, поэт, актриса, косметолог, мама и бабушка. Елена прочитает свои стихи, в том числе стихотворение, написанное специально для проекта «Мода без границ».
Во время мероприятия для гостей также пройдёт лотерея с подарками.
От идеи — к традиции
Первый показ «Мода без границ» состоялся 3 октября 2025 года в Самарском бизнес-инкубаторе.
На подиуме тогда вместе выступили профессиональные модели и участники с ОВЗ.
Проект получил поддержку Администрации Самары и внимание региональных средств массовой информации.
В 2026 году команда продолжает проект и расширяет его концепцию: теперь «Мода без границ» — это не только история об инклюзии, но и разговор об индивидуальности человека и его праве быть собой.
«Мы не говорим, что каждый человек должен стать профессиональной моделью. Мы говорим о другом: мода, стиль, красота и возможность выразить
себя должны быть доступны каждому. А профессиональный подиум — это пространство, к которому можно прийти через подготовку и труд», — отмечает
Кристина Васильева.
О проекте
«Мода без границ» — благотворительный инклюзивный fashion-проект Кристины Васильевой при участии INTEGRA MODELS.
Проект объединяет людей с ОВЗ и без ОВЗ вокруг моды, творчества и самовыражения и создаёт возможность для участников получить новый опыт, раскрыть себя и выйти на подиум.
Когда
3 октября 2026 года, 17:00
Где
Стрелка Холл, Самара проспект Масленникова, 37
Вход — по предварительной регистрации.
Организатор и автор проектаКристина Васильева Основатель INTEGRA MODELS
При поддержке
- АНО «Агентство стратегических коммуникаций “Стрелка”»
- Региональное отделение Движения Первых Самарской области
- Самарский бизнес-инкубатор
Информационные партнёры
- НИАСам niasam.ru
- Журнал «Коллекция Руссель»
Контакты для СМИ
Кристина Васильева
+7 987 957 4060
integra.models@inbox.ru
Telegram: @kriss_vasileva
Фото на афише: Владимир Салапонов
Фото в галерее: Анастасия Патрикеева (фото 2025г)