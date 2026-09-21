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В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
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В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»

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В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»

Тема показа 2026 года — «У каждого своя история»

3 октября 2026 года в 17:00 в Самаре, в Стрелка Холл (проспект Масленникова,37), состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без

границ».

Проект объединит на одном подиуме профессиональных моделей, участников с ОВЗ и без ОВЗ.

В этом году в показе участвуют 8 человек с ОВЗ — 6 девушек и 2 парня, а также 6 девушек без ОВЗ, которые впервые пробуют себя в моделинге. Вместе с ними на

подиум выйдут около 40 профессиональных моделей из INTEGRA MODELS и NEXT.

Особенностью второго показа станет первое участие в проекте парней с ОВЗ.«Профессиональная модель — это профессия.

Мода — для каждого»

«Мода без границ» не ставит своей целью стирать различия между профессиональными моделями и людьми, которые только начинают знакомство с

модельным миром.

Профессиональная модель — это профессия, которая требует подготовки, дисциплины, знаний и специальных навыков.

При этом возможность быть частью мира моды не должна зависеть исключительно от возраста, роста, параметров, внешности или состояния здоровья.

Участники проекта проходят бесплатную подготовку к показу: занятия по дефиле, работе с подиумом, камерой и аудиторией, а также занятия с нейропсихологом.

Для девушек без ОВЗ, которые ранее не занимались моделингом, этот проект также становится первым опытом выхода на профессиональный подиум.

«У каждого своя история»

Главная тема показа 2026 года — «У каждого своя история».

Организаторы хотят обратить внимание не только на понятие инклюзии, но прежде всего на самого человека — его характер, индивидуальность, опыт, мечты и путь.Инвалидность, возраст, внешность или параметры — лишь часть истории человека, но не вся его история.

«Мода не должна скрывать человека. Она должна помогать ему проявиться», — говорит автор проекта Кристина Васильева.

Именно поэтому в этом году проект строится вокруг идеи индивидуальности: каждый участник выходит на подиум не для того, чтобы соответствовать единому стандарту, а чтобы показать себя.

Российские бренды на одном подиуме

В показе 2026 года принимают участие российские и самарские бренды:

● KARUSEL, основатель Инна Кишова;

● Светлана Богатова, основатель Светлана Богатова;

● FLW, основатели Алла Бехтерева и Екатерина Кириллова;

● MIA, основатель Кристина Арутюнян;

● SAF, основатель и дизайнер Руфия Тимаева;

● «Мериносовый контур», основатель Оксана Шулайкина;

● «Ваша рубашка», основатель Марина Корякина;

● Mazaltov Man, основатель Дмитрий Кубасов.

Стилизацией показа занимается Ольга Черепанова.

Участники и команда проекта

Подготовка участников проходит при поддержке Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл». Нейропсихолог Яна Крюкова проводит для

участников бесплатные занятия.

В организации проекта также участвуют:

Кристина Васильева — организатор и автор проекта;

Татьяна Васильева — сопредседатель оргкомитета;

Екатерина Арбекова — педагог и психолог INTEGRA MODELS;

Ксения Шип — SMM и контент-стратег INTEGRA MODELS.

Специальная программа

Показ откроет Артём Седов, основатель проекта «Медная бабочка», работающего на пересечении музыки, театра и психологии.

Ведущий мероприятия — Давид Василев, ведущий и вокалист.Специальным гостем станет Елена Воробьёва — Гранд Королева России, Миссис

Россия 2024, поэт, актриса, косметолог, мама и бабушка. Елена прочитает свои стихи, в том числе стихотворение, написанное специально для проекта «Мода без границ».

Во время мероприятия для гостей также пройдёт лотерея с подарками.

От идеи — к традиции

Первый показ «Мода без границ» состоялся 3 октября 2025 года в Самарском бизнес-инкубаторе.

На подиуме тогда вместе выступили профессиональные модели и участники с ОВЗ.

Проект получил поддержку Администрации Самары и внимание региональных средств массовой информации.

В 2026 году команда продолжает проект и расширяет его концепцию: теперь «Мода без границ» — это не только история об инклюзии, но и разговор об индивидуальности человека и его праве быть собой.

«Мы не говорим, что каждый человек должен стать профессиональной моделью. Мы говорим о другом: мода, стиль, красота и возможность выразить

себя должны быть доступны каждому. А профессиональный подиум — это пространство, к которому можно прийти через подготовку и труд», — отмечает

Кристина Васильева.

О проекте

«Мода без границ» — благотворительный инклюзивный fashion-проект Кристины Васильевой при участии INTEGRA MODELS.

Проект объединяет людей с ОВЗ и без ОВЗ вокруг моды, творчества и самовыражения и создаёт возможность для участников получить новый опыт, раскрыть себя и выйти на подиум.

Когда

3 октября 2026 года, 17:00

Где

Стрелка Холл, Самара проспект Масленникова, 37

 

Вход — по предварительной регистрации.

Организатор и автор проектаКристина Васильева Основатель INTEGRA MODELS

При поддержке

  • АНО «Агентство стратегических коммуникаций “Стрелка”»
  • Региональное отделение Движения Первых Самарской области
  • Самарский бизнес-инкубатор

Информационные партнёры

  • НИАСам niasam.ru
  • Журнал «Коллекция Руссель»

Контакты для СМИ

Кристина Васильева

+7 987 957 4060

integra.models@inbox.ru

Telegram: @kriss_vasileva

Фото на афише: Владимир Салапонов

Фото в галерее: Анастасия Патрикеева (фото 2025г)

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Теги: Мероприятия

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