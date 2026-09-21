Екатерина Кузьмичева возглавит Самарскую губернскую думу

Самарскую областную думу возглавит Екатерина Кузьмичева. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава региона поздравил жителей Тольятти с тем, что впервые в истории думу возглавит представитель этого города. По его словам, он поговорил со всеми избранными депутатами, и решение вместе с Геннадием Котельниковым все поддерживают единогласно. Федорищев добавил, что теперь все шутят о переносе столицы в Тольятти, но до Самары городу еще тянуться и тянуться — хотя первый шаг уже сделан, пишет Самарская газета.