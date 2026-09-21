Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года

С 16 сентября в Самаре проверяют квартиры, приобретенные администрацией города для детей-сирот. 18 сентября их подготовку проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко.

«Помогая нашей молодежи решить квартирный вопрос, мы даем им возможность спокойно работать, строить семью и оставаться жить в Самаре», — отметил Иван Носков.

Квартиры площадью от 33 до 66 кв. метров имеют чистовую отделку и необходимое оборудование. Особое внимание уделяется качеству коммуникаций, сантехники и безопасности жилья.

Напомним, квартиры для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретаются администрацией города Самары в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства Самарской области».