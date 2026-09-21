Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
В Самаре отметили День детей железнодорожников
В Самаре отметили День детей железнодорожников
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
В школах Самарской области пройдет первый «Урок цифры» в новом сезоне
В школах Самарской области пройдет первый «Урок цифры» в новом сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года

275
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года

С 16 сентября в Самаре проверяют квартиры, приобретенные администрацией города для детей-сирот. 18 сентября их подготовку проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко.

«Помогая нашей молодежи решить квартирный вопрос, мы даем им возможность спокойно работать, строить семью и оставаться жить в Самаре», — отметил Иван Носков.

Квартиры площадью от 33 до 66 кв. метров имеют чистовую отделку и необходимое оборудование. Особое внимание уделяется качеству коммуникаций, сантехники и безопасности жилья.

 Напомним, квартиры для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретаются администрацией города Самары в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства Самарской области».

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026, 13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
20 сентября в России завершился единый день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональных парламентов, который продлился три дня. Политика
312
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026, 09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
У КПРФ - 13,89%, ЛДПР - 8,77%, "Новые Люди" - 7,97%, СР - 4,99%, следует из данных ЦИК. Политика
344
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026, 11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
В Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Транспорт
1083
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
310
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
272
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
344
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
1081
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
1002
Весь список