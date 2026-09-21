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Приобретённый жителем Самары автотовар оказался «пустышкой»

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Приобретённый жителем Самары автотовар оказался «пустышкой»

По информации ГУ МВД России по Самарской области: на одном из интернет-сервисов, житель Самары увидел объявление о продаже автомобильных колёс по привлекательной цене. Самарец, работающий в сфере строительства, написал продавцу, который в личных сообщениях прислал подробную информацию о товаре с фотографиями, пообещав покупателю быструю доставку через компанию, специализирующуюся на грузоперевозках. Одним из главных условий быстрой сделки была стопроцентная предоплата. 40-летний самарец по инструкции неизвестного перевел на указанный им счёт 30 000 рублей. Спустя время продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают: мошенники для привлечения жертв используют домовые и дачные чаты, маскируются под официальных поставщиков различных товаров и услуг. Привлекают внимание своих жертв красивыми иллюстрациями и обещают большие скидки. Следует относиться с особой осторожностью, если вам предлагают внести стопроцентную предоплату до получения товара.

Теги: Мошенники

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