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Прокуратура Кировского района Самары через суд вернула пенсионерке, пострадавшей от телефонных мошенников, 850 тыс. рублей

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Прокуратура Кировского района Самары через суд вернула пенсионерке, пострадавшей от телефонных мошенников, 850 тыс. рублей

Прокуратура Кировского района г. Самары изучила материалы уголовного дела, возбуждённого по факту хищения денежных средств путём обмана.

Установлено, что телефонные мошенники путём обмана жительницы г. Самары похитили у неё деньги на общую сумму более 2 млн рублей. Пенсионерка по настоянию злоумышленников перевела свои накопления на разные банковские счета. Личности владельцев счетов установлены – ими оказались жители Алтайского края, Челябинской и Кемеровской областей.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с дропперов сумм неосновательного обогащения. Три иска удовлетворены, с владельцев счетов взыскано в общей сумме 850 тыс. рублей. Ещё один иск на сумму 605 тыс. рублей находится на рассмотрении.

Вопрос восстановления прав потерпевшей находится на контроле надзорного ведомства до фактического его разрешения.

Теги: Мошенники

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