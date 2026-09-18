В Самарской области выстроена система трудоустройства участников СВО

Выездное заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей прошло в Отрадном под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области, заместителя председателя МВК Регины Воробьевой.

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова рассказала о содействии занятости ветеранов СВО.

В настоящее время 80% ветеранов СВО, возвратившихся в регион, являются занятыми, по данному показателю регион входит в пятерку лучших по России.

«Работа региональных Кадровых центров «Работа России» с возвратившимися участниками СВО начинается с мониторинга их потребности в трудоустройстве, - подчеркнула Ольга Фурсова, - в этом направлении ведется взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», военными комиссариатами, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями участников и ветеранов СВО. Информируем участников СВО обо всех услугах службы занятости – от подбора вакансий и профобучения до последующего сопровождения при трудоустройстве».

На постоянной основе проводятся выезды в учреждения реабилитации участников СВО, выездные консультации в учреждениях здравоохранения при прохождении диспансеризации, прием граждан специалистами Кадровых центров «Работа России» организован и в фонде «Защитники Отечества». Работают 32 клуба «Работа для СВОих», которые являются местом для неформального общения и взаимодействия ветеранов СВО с социальными координаторами, представителями военкоматов и работодателями. Этот проект стал призером конкурса Минтруда России и был рекомендован для масштабирования. На базе 32-х Кадровых центров «Работа России» действуют площадки «Сердце воина».

В настоящее время введен дополнительный механизм - внедрение принципа «Равный - равному», когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Для получения равными консультантами профессиональных навыков регион активно взаимодействует с Центром переподготовки ветеранов СВО Университета «Синергия».

В рамках развития партнерства с Университетом «Синергия» по социализации ветеранов СВО, Самарская область приступает к разработке пилотного проекта «Равный консультант», который предусматривает внедрение штатных единиц «Равных консультантов» в работу организаций.

Предприятия, трудоустраивающие участников СВО, могут воспользоваться мерами поддержки в рамках нацпроекта «Кадры», это субсидирование затрат на заработную плату, в том числе участников СВО, и возмещение затрат на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II гр., ветеранов СВО, имеющих инвалидность, в размере до 200 тыс. рублей за рабочее место.

В прошлом году вступил в силу закон по квотированию рабочих мест для участников СВО - под квоту подпадают порядка 1,3 тыс. организаций с численностью работников свыше 100 человек. С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в закон, которые предусматривают выделение не менее одного дистанционного места работодателем с численностью работников 400 и более.

База дистанционных вакансий начала пополняться на портале «Работа России». В числе вакансий дистанционной занятости работодателями выделены специалист, делопроизводитель, медицинский статистик, техник, программист, системный администратор, инженер, специалист по охране труда, экономист, юрист, преподаватель, эксперт и др. В полном объеме пул вакансий будет сформирован до конца сентября текущего года. Также проводится адресная работа с предприятиями по расширению возможностей трудоустройства участников СВО.

Фото: минтруд Самарской области