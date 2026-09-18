Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Самарскую Губдуму

В пятницу, 18 сентября, в Самарской области стартовали выборы депутатов в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Голосование будет проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Сегодня в 8.00 в регионе начали работу 1728 постоянных и 16 временных избирательных участков.

Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал в первый день на избирательном участке №3045, расположенном на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

«Сегодня определяется пятилетний курс развития нашей страны, – подчеркнул руководитель области. – Президент России Владимир Владимирович Путин поддерживает людей деятельных, которые не говорят, а делают, защищают нашу страну. Я всегда равняюсь на Президента и делаю выбор, который не подведет Россию и ее жителей».

Избирательный участок, где голосовал губернатор, по словам председателя УИК Дарьи Семерозубовой, является самым «молодым», потому что комиссия сформирована из студентов в возрасте от 18 до 23 лет.

«Команда у нас большая – 12 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь принимала активное участие в выборах», – пояснила она.

Главной задачей избирательной кампании является обеспечение максимальной прозрачности и легитимности выборов. В Самарской области несколько тысяч наблюдателей в режиме реального времени следят за процессом голосования. На площадке регионального центра «Мой бизнес» открыт центр по общественному наблюдению за выборами.

Напомним, избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области