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Выборы в Самарской области

Общественный штаб Самарской области рассмотрел доклад о ходе выборной кампании 2026 года

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Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании».

Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании», посвящённый предварительным итогам этапа регистрации кандидатов и политических партий на выборах, назначенных на единый день голосования 2026 года.

Доклад фиксирует активность участников избирательного процесса на текущем этапе: завершена регистрация кандидатов и партий, формируется корпус общественных наблюдателей, ведётся работа по обеспечению доступности избирательных участков для всех категорий граждан, включая маломобильных избирателей.

По итогам рассмотрения доклада члены Общественного штаба Самарской области отметили высокую аналитическую ценность представленного материала и подтвердили готовность к дальнейшей системной работе в ходе подготовки и проведения голосования. В регионе уже создана необходимая инфраструктура для независимого общественного контроля, ведётся обучение наблюдателей, организовано взаимодействие с избирательными комиссиями и правоохранительными органами.

Член Штаба, член регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Самарской области Мария Потякина подчеркнула: «Середина текущего выборного цикла отмечена рядом важных событий. Общественная палата России и политические партии - участники выборов в Государственную Думу - подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в ходе наблюдения за выборами. Это свидетельствует о том, что предстоящие выборы будут проводиться под контролем как общественных, так и партийных наблюдателей, нацеленных на проведение выборов в рамках действующего законодательства и в интересах российских избирателей».

Общественный штаб Самарской области продолжит мониторинг избирательного процесса и информирование граждан о ходе подготовки к выборам, которые пройдут в единый день голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Напомним, что в единый день голосования в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований Самарской области пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Выборы Самара

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