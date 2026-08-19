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Более 43 тысяч заявок: в Москве пройдет VI Форум классных руководителей

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С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится шестой Форум классных руководителей.

С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится шестой Форум классных руководителей. Масштабное мероприятие проводится по поручению Президента России и объединяет лучших педагогов страны для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов воспитания.

В этом году конкурс на участие в форуме был очень высоким: получено более 43 000 заявок от педагогов со всей территории РФ. Возрастной диапазон участников впечатляет: самому молодому претенденту всего 18 лет, а самому опытному – 81 год. Наибольшую активность проявили педагоги Новосибирской области, Алтайского края и Санкт-Петербурга.

В итоге в Москву приглашены 700 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования. Каждый регион представляет свою делегацию, также в этом году ожидается участие иностранных педагогов. Среди участников и делегация из Самарской области, педагоги с нетерпением ждут встречи с коллегами и единомышленниками.

«Форум классных руководителей — это не просто площадка, а место силы для каждого из нас. Это мечта любого педагога, который верит в свое дело. Еду за встречами, знакомствами и эмоциями, которые дадут крылья на весь год!», – поделилась посол ФКР региона и заместитель директора (УВР) МБОУ Школы № 150 г.о. Самара Виктория Гребенкина.

Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов, а стратегическим партнером Форума классных руководителей является АНО «Диалог Регионы».

У мероприятия будет онлайн-трансляция, зарегистрироваться для удаленного участия можно до 30 сентября по ссылке: vk.com/app51730148 

Теги: Москва Школа

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