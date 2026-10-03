В регионе состоялся турнир по национальной борьбе на поясах

На базе физкультурно- оздоровительного комплекса в Шентале прошел турнир Самарской области по национальной борьбе на поясах. Участниками стали 87 спортсменов из Самарской, Нижегородской и Ульяновской области и республики Татарстан.

В возрастной группе 12-14 лет победителями соревнований стали Эмиль Садыков, Александр Леонтьев, Кирилл Енизеркин, Родион Смольков, Абубакар Давлатов, Замир Саитов, Азамат Рахмонбердиев, Матвей Богданов.

Среди участников 15-17 лет сильнейшими были Кирилл Платонов, Артур Прокопьев, Ильнур Ваисов, Тимур Абдулин, Василиса Радостина, Илья Котляров, Артем Волков. Среди взрослых победы одержали Сергей Яковлев, Евгений Михайлов, Максим Богданов, Зульфир Сунгатуллин.

В командном зачете в топ-3 вошли сборные Шенталы, Аксубаево и Нурлата.

Фото: минспорта СО