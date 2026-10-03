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В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал

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В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал

Новый спортивный объект расположен в Сызрани на улице Вавилова. Площадь здания - 1446 квадратных метров. Универсальный спортивный комплекс содержит спортивный зал 40х25 м и тренажерный зал (зал физической подготовки).

 Объектом будет управлять ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва №2». В учреждении развиваются 15 видов спорта, в числе которых четыре игровых: баскетбол, волейбол, футбол и хоккей на траве, и четыре вида единоборств: дзюдо, самбо, спортивная борьба и тхэквондо (ВТФ). Воспитанники отделений единоборств и игровых видов спорта уже приступили к тренировкам на новой площадке.

Торжественное открытие комплекса посетили председатель думы городского округа Сызрань Сергей Митко и депутат городской думы Радик Шафеев, который отметил доступность ФОКа для маломобильных граждан. Символическую ленточку перерезали заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина и директор ГАУ СШОР № 2 Лариса Шлепп.

Универсальный спорткомплекс возведен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Самарской области.

Фото Минспорт региона. 

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