Полуфиналы Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи пройдут 2 и 7 октября

2 и 7 октября в МТС Live ХОЛЛ (КРЦ «Звезда») команды предприятий и организаций Самарской области поборются за выход в финал.

2 октября на сцену выйдут команды «48 дюймов», «Градусы» и «На крыло».

7 октября выступят «ВсёМогущий МФЦ», «Для души», «Всё кроме», «Уточкин имени команды» и «ЗАВОДной состав».

Лига трудовой молодежи объединяет работающих молодых людей и помогает развивать творческие способности, командную работу и нестандартное мышление.

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи существует с 2017 года и объединяет команды предприятий, организаций, заводов и фабрик региона. Игры проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.