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У каждого второго на работе есть дресс-код: как россияне одеваются в офис

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У каждого второго на работе есть дресс-код: как россияне одеваются в офис

Аналитики Авито Товаров и Авито Работы опросили 10 000 россиян и узнали, как они относятся к дресс-коду и во что одеваются на работу.  73% респондентов относятся к подобным требованиям положительно или нейтрально и в основном выбирают классические вещи или специальную униформу. Средние расходы на одежду для работы составляют 8 000 рублей в месяц.

Большинство россиян (63%) работают в офисе или на предприятии, ещё 12% — в гибридном формате, а у 11% работа предполагает постоянные разъезды. Полная удалёнка только у 9% опрошенных, и большинство так или иначе появляются на работе. При этом у каждого второго (55%) есть дресс-код или требования к внешнему виду.

У 30% опрошенных действуют демократичные правила в отношении внешнего вида сотрудников. Например, не носить шорты и другую чрезмерно открытую одежду. Чаще всего такие требования встречаются в сферах ИТ, маркетинга и коммуникаций (42%), медицины, образования и культуры (36%). У 25% — строгий дресс-код: деловая одежда или определённая униформа. Так чаще всего отвечали работники госструктур, охранных предприятий и сотрудники правовой сферы (50%), а также производств и промышленных предприятий (35%).

В основном опрошенные относятся к дресс-коду положительно (42%) или нейтрально (29%). Еще 12% считают такие правила уместными для определенных профессий и сфер, где важен единый стандарт или безопасность и гигиена. Отрицательно воспринимают дресс-код лишь 13% — чаще всего это сотрудники из сфер ИТ, маркетинга и коммуникаций (19%), сельского хозяйства (18%), строительства и ремонта (15%). 

Чаще всего респонденты ходят на работу в классической одежде — рубашках, брюках и прочих базовых вещах (26%) или в специальной, принятой в компании униформе (24%). Еще 22% выбирают базовые вещи нейтральных цветов, столько же — джинсы и другую повседневную одежду. А 19% отмечают, что их рабочий гардероб почти не отличается от повседневного. 

В среднем опрошенные тратят на рабочую одежду 8 000 рублей в месяц. У 15% уходит до 2 000 рублей, у 22% — от 2 000 до 5 000 рублей. Ещё 15% тратят от 5 000 до 10 000 рублей в месяц, а 10% — больше этих сумм

Теги: Опрос

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