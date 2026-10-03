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В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований

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В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований

С приходом холодов в Самарской области начался отопительный сезон. По данным на 2 октября, он охватил уже 19 муниципальных образований. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

«Официальный старт в ряде муниципалитетов был дан еще 16 сентября. Как и всегда, первыми тепло получают северные территории области», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас к теплу подключены 363 котельных (20%), 712 многоквартирных домов (3% от общего числа), 391 учреждение соцсфера, культуры и здравоохранения (15%), 382 школы и детсадов (16%), пишет Самара-КП.

Подача в жилые дома идет после того, как системы будут прогреты на соцобъектах. Решение о старте отопсезона принимают органы местного самоуправления. Поэтапное подключение зданий продолжается. Напомним, вечером 2 октября в Самарской области пошел первый снег.

 

 

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