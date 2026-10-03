Жители Самары чаще других россиян тратят деньги на образование и спорт

По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», жители Самары чаще других россиян вкладывают деньги в собственное развитие. 29% самарцев регулярно тратят на образование и новые профессиональные навыки, ещё 24% — на здоровье и спорт. Остальные тратят на путешествия, финансовые инструменты и собственное дело.

«Самарцы в целом ведут себя как финансово активные люди, — отмечают в аналитическом центре ГК «Гранель». — Вложения в себя здесь идут вместе с финансовыми инструментами. Акции, облигации и ОФЗ в Самаре называют основным способом накоплений 24% жителей, а в среднем по крупным городам — 18%. Никаких накоплений нет лишь у 4% самарцев. Это более чем вдвое меньше среднего показателя».

В других городах в себя вкладываются реже. Ближе всего к Самаре Казань и Новосибирск — там на образование, спорт и здоровье тратят по 49% жителей. В Москве таких 46%, в Санкт-Петербурге — 42%. По доле трат именно на образование Самара опережает даже столицу: 29% против 27%.

Меньше всего в себя вкладываются в Нижнем Новгороде и Челябинске. Там на образование, спорт и здоровье тратит лишь треть жителей. Почти каждый третий участник исследования в этих городах не вкладывается в своё будущее вообще.

Как отмечают аналитики ГК «Гранель», пример Самары показывает, что вложения в себя и в финансовые инструменты могут дополнять друг друга. Жители города одинаково охотно платят за учёбу и тренировки и держат часть накоплений в ценных бумагах.

Исследование проведено аналитическим центром ГК «Гранель» среди 1242 жителей 17 крупных городов России.