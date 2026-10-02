Почти каждый четвертый житель Самарской области не раздумывая согласится переехать в другой город ради карьеры

Почти каждый четвертый (23%) опрошенный из Самарской области не раздумывая согласится покинуть родной город ради карьеры, еще половина (50%) жителей пойдут на переезд, только если предполагается значительный карьерный «апгрейд», а 1% хотя и готовы сменить место жительства, но крайне неохотно. При этом почти каждый пятый (22%) приложит все усилия, чтобы отказаться от подобной авантюры, а еще 4% и вовсе уволятся с работы после таких предложений от начальства. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса* работающих россиян, в том числе жителей Самарской области.

Главным фактором, который мог бы стать причиной решения о переезде, оказалось повышение зарплаты. Его выбрало подавляющее большинство (91%) респондентов. В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (63%), возможность принять участие в проекте, интересном с профессиональной точки зрения, и приятный климат (по 49%), а также более дешевое жилье (42%) и образовательные возможности для детей (21%).

Чаще других согласиться на переезд без лишних раздумий готовы зумеры — свыше четверти респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбрали этот вариант ответа (28%). Среди миллениалов этот вариант ответа выбрал каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет — 22%.

Участники опроса также назвали причины, которые сильнее всего удерживают их от переезда в другой город или регион. Большинство опрошенных (67%) сообщили, что от переезда их удерживает наличие собственного жилья, а 19% — необходимость менять привычную городскую инфраструктуру: больницы, школы, детские сады и другие учреждения. Еще по 14% не желают менять привычный круг общения и терять социальные связи или ценят возможность зарабатывать так же, как в столице. Кроме того, 8% удерживают карьерные возможности в родном регионе, а по 6% — возможность работать удаленно на столичную компанию, развитие культурной и развлекательной сферы в городе и собственный бизнес.

*Методология

Опрос проведен в сентябре 2026 года методом онлайн-анкетирования среди 5465 россиян, в том числе из Самарской области.