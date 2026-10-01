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24% самарцев называют свои отношения с руководителем дружескими

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24% самарцев называют свои отношения с руководителем дружескими

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Сегодня 24% самарцев характеризуют свои отношения с руководством как дружеские. Впрочем, большинство называет свое общение с начальством сугубо деловым (64%).

Влияние дружбы на рабочий процесс горожане оценивают неоднозначно: 42% считают, что она скорее помогает, 30% — что скорее мешает. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 72%, а среди сторонников деловых отношений — только 35%.

Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс.


Молодежь чаще всего придерживается приятельского формата общения (33% среди работников до 35 лет против 19% среди респондентов старше 45 лет) и чаще отмечает пользу от подобных отношений для совместной работы (60% против 34% соответственно).

Респонденты, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о дружеских отношениях и чаще уверены, что они положительно влияют на выполнение профессиональных задач, чем те, кто получает меньше.


Что касается ситуации, когда начальником становится бывший сослуживец, 65% участников опроса полагают, что дружбу сохранить можно, 15% — что нет. Чаще в возможность сохранить приятельские отношения верят работники до 45 лет (74%). Каждый пятый респондент с доходом от 150 тысяч рублей считает, что дружба после повышения коллеги невозможна.

Время проведения: 11—24 сентября 2026 года

Теги: Опрос

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