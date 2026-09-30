Самарцы готовы потратить на украшение для себя в среднем 8 тысяч рублей

Почти половина самарцев по-прежнему получает украшения в подарок.



Самара вошла в тройку городов, где традиция получать украшения в подарок остается самой сильной: почти половина респондентов чаще получают драгоценности от близких, чем покупают сами. Схожая картина только в Екатеринбурге и Новосибирске. Такие данные получила ювелирная сеть SUNLIGHT, опросив более 1200 россиян по всей стране.



Соседи по Поволжью тратят на себя больше: средний бюджет на украшение для себя в Уфе — 10,2 тыс. рублей, в Казани — 9,2 тыс., в Нижнем Новгороде — 9,1 тыс. В Самаре — 8,0 тыс. рублей. А в Нижнем Новгороде больше 42% жителей сами покупают себе украшения.



В целом по стране зумеры стали первым поколением, которое чаще покупает украшения себе само (49,5%), чем получает их в подарок (23%). Самая популярная покупка «для себя» — браслеты (21%), а поводом всё чаще становится не только праздник, но и желание обновить образ или просто красивое изделие на витрине.