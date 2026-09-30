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Депутаты Думы г.о. Самара посетили станцию по приёму ЖБО «РКС-Самара»

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Депутаты Думы г.о. Самара посетили станцию по приёму ЖБО «РКС-Самара»

На станции по приёму жидких бытовых отходов «РКС-Самара» состоялось выездное мероприятие комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, Общественного совета при Думе городского округа Самара и Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара.

Современная станция по приёму ЖБО в Куйбышевском районе Самары, введенная в эксплуатацию в 2026 году, построена благодаря инвестициям «РКС-Самара». Это современный модуль, который установлен на действующие сети водоотведения.

Стоки принимаются через специальный кластер, проходят первичную очистку перед отправкой с городскую сеть. Проектная мощность объекта – 100 кубометров стоков в час и до 1000 кубометров в сутки. Станция может одновременно принимать две ассенизаторские машины.

Сейчас в Самаре действуют такие станции в Куйбышевском и Красноглинском районе. Их общая стоимость – более 30 млн рублей.

Директор по капитальному строительству и инвестициям «РКС-Самара» Дмитрий Ракицкий пояснил, что строительство двух станций – первые важнейшие шаги для наведения порядка в системе сбора жидких бытовых отходов и их утилизации. Для полного прекращения незаконного бесконтрольного слива стоков в лесах, оврагах и других не предназначенных для этого местах, необходимы совместные усилия ресурсников, органов исполнительной и законодательной власти, а также правоохранителей и неравнодушных горожан.

«Запуск современной сливной станции в Куйбышевском районе – это один из шагов к решению наболевшего вопроса утилизации ЖБО. К сожалению, мы все еще сталкиваемся с недобросовестными перевозчиками, которые сливают отходы в водоемы, в грунт или ливневые канализации, а это в первую очередь вредит экологии города. На сегодняшнем выездном мероприятии вместе с депутатами и представителями «РКС-Самара» обсудили нормативные, организационные, технологические вопросы, которые позволят системе заработать в полном объеме», – сказал председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

Представители «РКС-Самара» ответили на все вопросы депутатов. Информация с выездного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.

Теги: РКС-Самара

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