В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась торжественная презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню туризма и объединило ведущих специалистов отрасли, экскурсоводов и туроператоров.

Напомним, Самарская область стала 33-м регионом-участником проекта. В июне этого года состоялось подписание трехстороннего соглашения. Соглашение подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО), создатель проекта Анна Громова.

Презентация туристических объектов проекта «Императорский маршрут» не случайно прошла в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича на площади Куйбышева. Это историческое пространство имеет тесную связь с родом Романовых. «Императорский маршрут» объединяет ключевые локации Самарской области, связанные с династией Романовых. Туристы смогут посетить старейший Струковский сад, здание бывшего Дворянского собрания и сквер с недавно установленным памятником Императору Николаю II. Маршрут открывает отличные возможности для развития экскурсионного и культурно-познавательного туризма.

«Важно быть не просто включенными в проект, а создавать действительно работающие маршруты, по которым наши гости и туристы смогут перемещаться и знакомиться с объектами, с историей, с Самарской областью. На данный момент маршруты готовы и согласованы с фондом. Туроператоры уже формируют уникальные продукты, включающие объекты, связанные с династией Романовых», — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Участники презентации обсудили перспективы развития экскурсионных и культурно-познавательных направлений, возможности включения в работу по продвижению этого уникального исторического продукта на туристическом рынке страны.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение самых активных экскурсоводов и представителей туристической отрасли.

Фото: министерство туризма Самарской области