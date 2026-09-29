Казачья песня как живая нить поколений: в Самаре прошёл областной конкурс-фестиваль имени А.Ю. Рябова

II областной конкурс-фестиваль казачьей песни «Атаман» имени А.Ю. Рябова. Мероприятие становится доброй традицией - его проводят по инициативе Красноглинского станичного казачьего общества Самарского отдела Волжского войскового казачьего общества.

Фестиваль организован в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ, утверждённой Президентом Владимиром Путиным, которая особое внимание уделяет сохранению этнокультурного многообразия и укреплению общероссийской гражданской идентичности. Казачья песня – это не только отголосок далёкого прошлого, а живая нить, связывающая разные поколения и культуры. Мероприятие становится пространством общего диалога, где традиции казачества органично вписываются в многонациональную палитру страны, укрепляя взаимное уважение и чувство сопричастности к общей истории.

Интерес к фестивалю уверенно растёт: в этом году число конкурсантов увеличилось вдвое, а со сцены прозвучало более 60 казачьих песен. В Год единства народов России значимость фестиваля раскрывается особенно ярко: он становится площадкой для укрепления самоидентичности и культурного кода казачества как неотъемлемой части многонационального народа России.

Второй год подряд программу фестиваля открывает хореографический коллектив кадетов 81 взвода Самарского казачьего кадетского корпуса. Этим выступлением юные кадеты отдают дань памяти и чести Александру Юрьевичу Рябову - первому директору Самарского казачьего кадетского корпуса, атаману Красноглинского станичного казачьего общества, казачьему полковнику, чьё имя носит фестиваль. Коллектив кадетов достойно представил свой корпус. Их номер стал одним из самых ярких событий дня и занял первое место.

Участниками конкурса стали самодеятельные коллективы вокального творчества, народные ансамбли, музыкальные группы, общественные казачьи организации и военно-исторические клубы, а также отдельные исполнители, в репертуаре которых есть произведения различных жанров казачьего фольклора.

В финале конкурса были названы победители, а всем участникам вручили заслуженные награды. «Цель нашего мероприятия - сохранение традиций казачьих, сохранение богатого наследия казачьей культуры», - отметил атаман станицы Красноглинской Евгений Крупнов и вручил дипломы конкурсантам.

Участие в фестивале приняли коллективы со всей Самарской области. «Мы приехали на этот замечательный фестиваль, чтобы показать своё творчество - в репертуаре есть как казачьи песни, так и песни народов Поволжья», - поделился директор музыкальной школы посёлка Мирный Дмитрий Астаев.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.